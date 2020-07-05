台北捷運四通八達，是不少學生和上班族通勤的必備交通工具，尤其是尖峰時段，車廂內擁擠不堪。不過日前就有當地人抱怨「文湖線讓台北倒退10年」，言論一出隨即引發網友熱議。

原PO今（5日）在PTT「八卦板」PO文指出，「內湖人說文湖線這個爛設計，要是當初蓋好點，現在台北最少再進步10年。車廂小小一台搭不了多少人，上下班時間尖峰人潮又多到不行，搭捷運不舒服就跑去開車，導致塞車潮也變得每天塞到不行，這一切都是文湖線害的」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「文湖線、國道五號，史上最失敗的兩個設計」、「事實啊，這種車廂坐一次噁心一次」、「座位設計超爛超難坐又浪費空間」、「文湖捷運線又擠又小，搭過就知道」、「內湖現在還是很鳥啊，但問題就是一堆人在那邊上班」、「可能是不至於害到台北吧，但文湖線設計差是真的」、「台北捷運的老鼠屎吧，搭三四次沒一次坐到位置」。

不過也有人吐槽，「不然要開車騎車嗎？哪裡停車？」、「就像有人質疑雪隧怎麼不挖更大條一樣」、「沒文湖線，內湖不就另一個鄉下而已」、「你不知道內湖線（大直，劍南路站）是全台北市捷運站房價最貴？」、「沒文湖線會有現在內湖高房價？」、「我內湖人啊，文湖線只有沒通過內科是大敗筆而已，其他車廂小根本無感，反正還是擠得上去是有差？」、「看來你真的不懂房價行情，文湖線搭配內科的價值，你傻了嗎，難搭可以不要搭，但他是台北最早通車的捷運路線，比其他路線不完美很正常」。