知名連鎖迴轉壽司店「爭鮮」，靠著平易近人的價格，累積一票死忠顧客，是不少人吃壽司的首選。日前就有一名女網友透露，在用餐期間發現一道「隱藏版美食」，讓她一吃驚為天人，貼文一出引起不少饕客共鳴，更釣出爭鮮店員曝光背後製作祕辛。

原PO日前在論壇網站《Dcard》PO文指出，偶然發現爭鮮有一道隱藏版美食，「這真的很好吃餒！滿滿的鮭魚、甜甜的豆皮…」但因為不知道名稱，讓她倍覺困擾，「每次去吃都要拿照片給店員看，太尷尬了…大家知道這個叫什麼嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少眼尖的老饕紛紛出言解答，「這款是『鮭魚沙拉豆皮壽司』！我超愛這款，但不是每一間店都有」、「鮭魚沙拉軍艦都要靠運氣，運氣差根本沒東西能吃」、「是鮭魚沙拉稻荷！我每次去爭鮮之前都會打電話去問有沒有」、「如果是專業一點的點餐會直接說鮭拉，但是這個不是每天都會有～」。

此外，爭鮮員工也曝光背後製作祕辛「其實是看有沒有空弄。基本有空都會有。而且也要看鮭魚夠不夠。這個也會出軍艦。就看卡布里跟廚房要就會有」、「鮭拉豆皮，通常是剩餘的鮭魚邊角料過多的話就會拿來做鮭拉，有時候會以軍艦的方式出有時候會用豆皮～」、「鮭魚沙拉豆皮壽司，可以跟店員下單，迴台上沒有可以跟員工點，也有腰果豆皮、玉米沙拉豆皮、海鮮沙拉豆皮、鮪魚沙拉豆皮」、「這個是鮭魚沙拉剩太多才會有的東西，算超級隱藏版！我站台超討厭做這個，很花時間」、「鮭拉豆，基本上不會出現除非角料多到爆炸。因為師父都懶得拌，通常都以碎鮭軍或生/熟鮭小菜出現」。