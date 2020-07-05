109年大學指考今（5）日剛考完最後一科，許多考生們對於自己的成績是既期待又忐忑，幾乎每個人都有自己心儀、渴望的學校，希望能在這次的考試中成功被錄取，不過有少部分的人還是會對自己的成績不滿意，選擇多學習1年，再戰隔年的考試。日本就曾有過相關的有趣事件，一名男學生考東京大學失利，媽媽便陪伴他讀書還一起考了升學考試，沒想到成績單出來以後，竟是媽媽考上了東京大學！

日本電視節目「珍奇百景鑑定團（ナニコレ珍百景）」在上月時播出了一集有關於升學考試的內容，一名男學生因為考試失利，和媽媽表示希望可以再多補習、讀書1年，再次挑戰進入東京大學，媽媽對此也相當支持，男學生每天都會學習10小時以上，媽媽則成為他最好的後盾，照顧他的日常生活起居。

某天，媽媽無意間看到了兒子在讀的教科書後備感興趣，在經過兒子的同意之下，平時只要得空就會拿起教科書閱讀，就這樣1年的時間過去了，兒子重新考了一次升學考試，家裡也收到了東京大學寄來的錄取通知書，沒想到打開來一看，成功被錄取的竟是男學生的媽媽！

原來，媽媽在年輕的時候也曾2度挑戰東京大學，卻都無果，只好放棄去就讀早稻田大學，甚至她的弟弟和堂兄弟也都有東大夢，但一家人似乎就是與之無緣，在見到兒子這麼勤奮努力的樣子後，媽媽也重新燃起了熱情，每天安排讀書計畫與進度，並和兒子一同進入考場，最後終於完成夢想，成為的東大的學生。