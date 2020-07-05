現代有不少家庭的父母為了養家活口，每天都非常辛勤努力地工作賺錢，然而卻也造成了無法陪伴孩子成長的時間增多等問題。一名網友就分享了自己的感人經歷，由於她一個禮拜必須上6天班，相當忙碌，沒想到孩子卻主動掏出了400元「薪水」，想要買她半天的陪伴與休息。

這名網友在《爆怨公社》中發文，透露自己的工作相當忙碌，一個禮拜有6天的時間都要上班，很少有機會可以親自陪伴小孩。某個禮拜一早晨，PO主如同往常一樣，先去刷牙洗臉後再回到床邊抱抱孩子，孩子卻突然詢問她一天的薪水，之後更掏出了400元說道：「但我只有400，可以買妳半天嗎？」，PO主好奇反問為何要買她的半天，孩子則天真地回答：「我想要你陪我睡到鬧鐘響，我起床後你再睡一下；我刷牙、洗臉、換衣服、吃早餐、大完便後再叫你起床，然後載我去學校上課你再回家睡覺，我的錢只夠買你半天；時間到你再去上班吧！不夠的部分等我考100分賺獎學金再還你」。

之後的某個晚上，她的孩子又再塞給了她600元，表示要補上之前的薪水，更重複了將來要賺獎學金買她的一天，孩子這些暖心的言行都讓作為媽媽的她非常感動。不少網友看到貼文後也都紅了眼眶，紛紛留言：「利用時間多多陪伴他，好令人心疼」、「小孩要的很簡單就是陪伴」、「看了好感動，好孩子」。