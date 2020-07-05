大陸浙江衢州一處高速公路隧道內的監視器，昨（4日）上午拍到一台黑色休旅車違停在路肩上，只見畫面清楚可見一名坐在副駕駛座的女子，直接起身跨坐在男駕駛身上，45秒的激情過程全被拍的一清二楚，讓人看了臉紅心跳。

根據《沸點視頻》報導，衢州一處高速公路隧道中，有一對男女直接將車子停靠在路肩上，原以為是車輛故障，沒想到坐在副駕駛座的女子，竟然直接起身，並且跨坐在男駕駛身上，兩人慾火一發不可收拾，纏綿交疊的過程，使得車身有節奏的震動起來。監視器畫面還隱約聽到一名女性工作人員驚呼「這麼刺激嗎？」

這段45秒影片也在網路上不斷瘋傳，當地相關部門已經介入調查，並指出高速公路的路肩是讓有突發狀況的車輛所用，無端占用路肩的行為恐會被開罰。危險行徑也讓不少網友搖頭直呼「肯定不是正常夫妻」、「這下大家都知道了」、「有差這麼點時間嗎？幹嘛要在應急車道」、「人在做，攝像頭在看」、「噁心！跟動物發情一樣」。