有馬來西亞「鋼琴女神」之稱的李元玲，不但是名芭蕾舞者，同時也熱愛健身，擁有出眾外貌的她，經常在社群平台分享她穠纖合度的性感身形，受到不少粉絲追捧，甚至多次登上PTT「表特板」，屢屢攻占媒體、雜誌版面。今（5日）她又放送火辣美照，只見她穿著一件性感低胸背心，尤其是一雙密大腿，巧妙遮住神秘三角洲，下半身「一片肉色」，火辣尺度破表。

畫面中可見，坐在木質長椅上的李元玲，長髮披肩，身上穿著一片黑色大U領的低胸背心，豐滿上圍呼之欲出，尤其是一雙密大腿，巧妙遮住神秘三角洲，下半身毫無遮掩，美腿全都露，讓人看了臉紅心跳，而她更PO文寫下「你猜這是日出還是日落？」

不少網友看了紛紛留言直呼「元玲女神」、「美麗又性感的化身！我愛死了」、「日落餘暉映照眼前，瞼、胸、腿一色！」、「是 日常～！」、「不管日出還是日落，公主就是漂亮」、「是波動拳」。

在 Instagram 查看這則貼文 李元玲（@cathrynli）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 4 日 下午 11:33 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 李元玲（@cathrynli）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 22 日 下午 7:44 張貼