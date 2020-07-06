華爾街日報、今日美國報、亞馬遜書店排行榜暢銷書！

《富比士》雜誌：「這或許會是你讀過最有價值的商業書。」

《紫牛》作者賽斯‧高汀：「無論你做哪一行、現在爬到什麼位置，這本就是你現在該看的書。」

《為什麼我們這樣生活，那樣工作？》作者查爾斯‧杜希格：「說故事是必要的商業能力，能讓數據變得更吸引人，讓溝通變得更有效。透過這本書，金卓拉‧霍爾讓人人都能學會說故事。」

【精彩書摘】

事發當天正值感恩節週末，近一萬公里外的人們享用著火雞和馬鈴薯泥，分享各自為哪些事心懷感激，然後在美式足球賽的轟鳴聲中昏睡在沙發上。

我沒參與其中任何一項活動……因為我當時在斯洛維尼亞。

我承認，我以前從沒料到自己有一天會說出「我在斯洛維尼亞」，唯一一次例外，是我在墨西哥度假的時候，碰到一名來自斯洛維尼亞的足球員，那一整天深深確信我一定會嫁給他。結果我現在真的在斯洛維尼亞，嚴格來說我們在斯洛維尼亞。我和我老公麥克（他不踢足球）來到斯洛維尼亞的首都盧比安納，在有些潮濕的古雅鵝卵石路上漫步。我們雖然錯過了感恩節，但心中滿懷感恩，不只因為我們踏進了這座童話般的城市……

更因為我剛剛目睹了這輩子最精采的銷售故事。

深入解說前，我該先讓您知道一件事：故事就是我的人生、我的工作、我的貨幣、我觀看這個世界的方式。我在十一歲那年第一次開始說故事，故事從此尾隨我、尋找我，而我現在每天的工作，就是說明如何策略性地運用故事，並教導其他人怎樣說故事。

其實呢，我就是因為故事而跑來斯洛維尼亞。住在美國的我受邀來此，站在將近一千名來自東歐各地的行銷品牌經理、媒體執行製作人，以及廣告創意人面前，宣揚「說故事」在商業層面的力量。

所以你能想像，或至少感到好奇：我自己就是說故事專家，卻目睹了畢生見過最偉大的敘事妙招？

事情發生在那個十一月下旬的週末傍晚。斯洛維尼亞人雖然不過感恩節，但城中還是喜氣洋洋、熙來攘往，因為人們正在慶祝一年一次的「樹亮燈儀式」，為節慶假期揭開序幕。我和麥克走在數以千計的斯洛維尼亞民眾當中，他們享用著當地佳釀和路邊攤的火烤栗子，先吞栗子再吞更多酒。夜幕已至，空氣濕潤冰涼，家家戶戶都懸掛著聖誕飾品和串燈，為大街小巷染上了溫柔暖光。聖誕頌歌從市中心傳來，微微迴響。街道兩旁的櫥窗閃閃發亮，呼喚我們，邀我們深入探索。

好吧，這種說法不太正確，因為櫥窗呼喚的是我，不是我們。櫥窗對麥克才沒有任何呼喚效果，因為他從不購物，不逛街，不網購，不討價還價，基本上不參與任何形式的購物，平時幾乎什麼也不買。麥克是等到內褲的鬆緊帶徹底斷裂才買新內褲的那種人。說真的，他好像連皮夾也沒有。

隨著這趟歐洲之旅推進，我跟他在購物方面的天壤之別，也開始形成一種跳針般的對話：

我：哇！本地人的設計師精品店耶，我們進去看看嘛！

麥克：［表現得好像根本沒聽見我說話，只是繼續往前走。］

我：哇！本地人的掛毯店耶，我們進去看看嘛！

麥克：［沒聽見我說話，繼續往前走。］

我：哇！那間店裡所有東西都是用軟木塞做的耶，我們進去看看嘛！

麥克：［掏出在這裡根本連不上網的手機，繼續往前走。］

我：哇！剛出爐的麵包耶！

麥克：［把瀰漫麵包香的空氣深深吸進體內，繼續往前走。］

他這種反應沒惹火我是出於兩個原因。其一：我老早習慣了。其二：在這趟為期一週的旅行，我們只帶了兩個登機箱，再柔軟的麵包也塞不進有限的行李空間，所以我也沒試著說服他迎合我。

直到那天晚上，直到我看到……那雙鞋。

那雙令人垂涎欲滴的鞋子，驕傲地擺在一面明亮櫥窗內。

鞋子是亮銀色，稱得上閃耀動人。我也許是因為喝了酒（加上沒吃麵包），總之再也無法控制住自己。毫無防備的麥克還沒反應過來，已經被我拖進盧比安納市這條小巷的高級精品店。

店裡陳列著不拘一格的各種商品，從腕錶、首飾、工藝品到服飾應有盡有。我徑直走向那雙鞋，把不知所措的麥克丟在香水區。

結果我大失所望，因為這雙鞋在近距離下顯得品味低俗，亮晶晶到讓人眼睛快瞎掉的程度。我發現自己是被這雙鞋以強光遮醜的方式欺騙了，心中立刻浮現丟下麥克所造成的罪惡感。我急忙跑回這間店鋪的前側，看到麥克試著躲在一座旋轉展示架後面，架子上放著一瓶瓶香水。我正準備拉他走出店外、返回安全的鵝卵石街道，這時一名斯洛維尼亞裔的店員彷彿憑空出現，從香水櫃臺後面走來。此人看似二十幾歲，顯然不打算放過我們這票生意。

「不好意思，先生，您在尋找某種特定的香味嗎？」他朝麥克呼喊，彼此只相隔十幾公分。

我心想：唉，慘了，這可憐的孩子真不會挑客人……

麥克當然沒在挑選什麼特定的香味，先不說挑選香味並不代表就要買香水（我剛剛已經說過他鮮少購物），更因為他根本不擦香水，一次也沒有，他對香水從不感興趣。他之所以站在香水櫃臺旁邊，純粹因為他需要找個地方站立兼躲藏。

我試著向店員說明這點，但他似乎根本不在意，只是優雅地伸向展示櫃的上層架子，拿下一個藍白條紋的盒子。

「這是本店最暢銷的產品。」他說話時溫柔地端著香水盒，我注意到他的手指異常修長。我跟老公做好心理準備，等著被店員強行噴灑香水。

但這名店員根本沒打開盒子，只是原封不動地把它放在玻璃展示櫃上，綻放男人那種自信十足的微微一笑，接著開口。

（本文摘自 《誰會說故事，誰就是贏家：讓你在幾分鐘內感動人心，說服任何人、做成任何事》／方智出版）

【作者簡介】

金卓拉‧霍爾（Kindra Hall）

屢獲殊榮的說故事專家，全美知名演說家。

現任史代拉顧問公司（Steller Collective）總裁兼首席說故事專家，先前擔任市場總監兼銷售副總裁一職。這家顧問公司致力於將說故事策略應用於當今的溝通挑戰。金卓拉服務過的客戶包括臉書、希爾頓飯店、泰森食品、波克夏及哈佛醫學院。她是受到全球諸多知名品牌信任的演講者之一，他們公司提供的演講和培訓，可以激發團隊和個人透過策略來講故事，更好地傳達公司、產品和個人價值。

她是國家級說故事比賽冠軍，並擔任國家說故事網路董事會成員，擁有傳播學碩士學位。她也對此進行原創性研究，深入了解說故事在定義和呈現組織文化中發揮的作用。

她的作品曾刊登於Entrepreneur.com和Inc.com，此外，她也擔任過《Success》雜誌的特約編輯。她若不是在前往說故事的路上，就是在家與丈夫、年幼的兒女在一起。現居紐約市。

【譯者簡介】

甘鎮隴

畢業於加拿大西門菲沙大學，中英文流利，從事中翻英與英翻中工作已有十六年經驗。

中翻英方面涉獵範圍廣泛，對學術論文、財經、商務、政治之類都熟悉。已出版英翻中譯作有七十本，涵蓋愛情、奇幻、科幻、懸疑等不同類型，較為知名的包括《星際大戰》《魔獸世界》等系列。