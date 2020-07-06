★教養不外求，專家就在你家！跟著6大STEAM教育這樣滋養寶寶：

‧孕產按摩：舒緩孕媽咪的不適與不安，為迎接新生兒做好準備。

‧寶寶按摩：越按摩身體與情緒越好，寶寶頭腦越聰明靈活。

‧動知瑜伽：滿足寶寶好動需求，四肢發達後頭腦更不簡單。

‧親水游泳：順應寶寶在羊水中的本能，藉由親近不同環境發展多元能力。

‧音樂手語：用最能吸引寶寶注意的歌唱與動作溝通互動。

‧家庭食育：從小親子共食，懂得品嘗食物原味，護體健腦又有愛。

【精彩書摘】

毓芳四十七歲才生下小魚兒，那時她先生冠魁剛過完五十歲生日。都在公立學校擔任小學老師的他們，其實已經有了二十歲的大兒子和十七歲的小兒子，這個突如其來的生日禮物，讓兩人的心情很複雜。

雖然已是很有經驗的媽媽，但毓芳很晚才發現自己懷孕了。她逢人就說起這過程：那一兩年開始，她發現生理期總是不準時，體重也總在沒有特別吃什麼的狀況下直線上升，身邊親友都跟她說，這是更年期將至的正常現象，於是她不以為意，繼續過著忙碌而穩定的生活；直到她覺得自己怎麼老是感到疲倦不堪，也偶有噁心反胃現象，想問醫生看看能否舒緩更年期症狀時，才驚訝地發現自己竟然懷孕了，而前一天，他們全家才剛為冠魁慶祝五十歲生日。

毓芳和冠魁原本並不打算生下小魚兒，畢竟兩個兒子都長大了，他們夫妻倆也已年近半百，準備規畫退休生活，別說照顧新生兒的瑣碎累人讓他們吃不消，不知能否一路陪伴這個寶寶直到成家立業的不安感受，也讓他們沒有勇氣立刻接受這突如其來的生命禮物。

想不到，當兩夫妻討論時，被兩個兒子聽到了，兒子們的反應竟是喜出望外，口徑一致地說，他們盼了「一輩子」，當哥哥的願望終於要實現了！這樣的反應，讓夫妻倆心裡更掙扎了。他們一向尊重孩子想法，覺得不能忽略兒子的意見，左拖右拖下，已經不得不準備迎接小魚兒到來。加上產檢時，發現小魚兒是女生後，兩個準哥哥像孩子般手舞足蹈的反應，讓毓芳和冠魁笑得合不攏嘴，也稍稍緩解了焦慮。

但家中長輩就沒有如此正面看待這件事。婆婆高齡八十，身體還算健朗，但八十五歲的公公需要洗腎。婆婆平時還可以照顧公公，但洗腎時就常需要冠魁接送，或由兩個孫子課餘輪流搭車陪伴。身心常感疲憊的婆婆，總說他們夫妻倆很不會想，老了才生個小孩來找麻煩。一開始毓芳會用圓場的態度回說：「沒關係啊，兩個哥哥說會帶。」但婆婆總潑冷水說：「男生不會帶小孩，年輕人有自己的生活。」久而久之，毓芳也漸漸沉默了。但即使如此，仍沒有沖淡這個小家庭即將迎接小魚兒妹妹到來的喜悅與衝擊⋯⋯

【人初千日發展關鍵】

成長和發展是人初千日過程慣用的兩個詞彙。一般來說，成長指的是「量」的增加，而發展指的是「質」的改變，人初千日家庭面臨的正是這種同時包含「質」和「量」的劇烈變化，而這變化無論是親或子，都需要豐富的養分來支持過程的蛻變。

新手爸媽除了能因參與六大STEAM深度學習，從練習真正的「LOVE」發展出人初千日四大智能素養，來因應教養資訊世界不斷更新的多樣性；同時，六大STEAM教育與愛也是為了滋養寶寶（或胎兒）在人初千日的關鍵發展八部曲所發展出來的。

正如前面章節不斷強調，人初千日對寶寶的成長和發展可說舉足輕重，是無法重來的重要關鍵。這一生一次的階段，如房子的地基、船隻的錨點，會決定並影響寶寶未來的「社會與情緒發展」「生理與動作發展」和「認知與語言發展」；當然，以上這六個發展，更源於此階段很特殊的「大腦與神經發展」。

在人初千日關鍵發展八部曲上篇，我們先來探討「社會」與「情緒」發展和「生理」與「動作」發展這四個面向。

【社會與情緒發展】

如果要你回想最年幼時的記憶，你可以想得到最小的記憶是幾歲？事實上，幾乎沒人能回想起自己人初千日的記憶，科學家對此現象一直都很感興趣，甚至用「童年失憶」來形容。

二○○五年，美國埃默里大學派翠西亞．鮑爾教授和她同事的研究指出，童年失憶是因為在幼年階段，大腦還在接續完成那些在子宮內未發展完的部分，尤其，用來處理那些被稱為「記憶」的大腦區域尚在發展當中，所以長大後，我們往往覺得自己記不得人初千日發生的細節。

這種童年失憶經驗，常讓人質疑人初千日是不是真的那麼重要，不過，其實人類的記憶除了「情節記憶」外，還有另一種稱為「情緒記憶」。

想想看，你是否有過這樣的經驗：經過某個地方、看到某個人、聞到某種氣味、聽到某種聲音，就會產生特定的情緒，或許是快樂、傷心或憤怒，但你卻完全記不得之前曾有過這些體驗，當然更缺乏記憶的細節。這種情緒感受可能就是你的情緒記憶，人初千日正是情緒發展關鍵期。但或許因為情緒看不到、摸不著，而且會「失憶」，所以在人初千日八大關鍵發展中常被人忽視。

【情緒沒有對錯，只有原始與成熟之分】

人類寶寶一出生，就擁有感受各種豐富情緒的能力，如動畫電影《腦筋急轉彎》所描述，一些很原始、直接的情緒，像快樂、悲傷等，幾乎從一出生那一剎那就存在。為了研究上的方便，兒童發展學家往往使用「正面情緒」和「負面情緒」來予以分類，做為成人的我們

幾乎都是從寶寶的表達來判斷寶寶情緒，特別是表情，像是「正面情緒」，可從寶寶瞇著眼、張嘴笑，來判斷他們是快樂的、滿足的；相對在「負面情緒」方面，若寶寶癟嘴哭泣或皺眉尖叫，則可判斷寶寶是傷心或生氣的。

情緒本身沒有對錯之分，都是中性的，只代表寶寶當下的狀態，但情緒卻有比較原始的情緒和比較成熟的情緒之分。以一般人最了解的「快樂」為例，新生兒快樂的情緒通常原始而單純，只要吃飽、被溫柔擁抱著，就總能表現快樂的微笑；但過了新生兒階段的寶寶，會開始因熟悉成人的逗弄而快樂地笑，這是來自於他們已發展出社會互動能力，這種笑就相對成熟，也帶有社會性；甚至到了再大一點的寶寶，會因為完成某些任務、被稱讚而有快樂的情緒，這又是另一種層次，帶著驕傲感的快樂情緒。當然，許多負面情緒也有層次之分，由於情緒通常都和與人互動有關，所以情緒發展和社會發展往往被放在一起探討。

人類之所以一出生就擁有豐富的情緒能力，和大腦有關。腦中掌管情緒的部位被稱作「中腦」或「邊緣系統」，這部分的腦又有個暱稱叫「哺乳類腦」，意思是地球上的哺乳類幾乎都有這部分的腦構造，也能感受情緒，並能用行為表達出情緒來。例如家中寵物，我們很明顯地知道毛孩子有豐富的情緒感受。也會用一些行為表現出情緒，所以人類寶寶和毛孩子在情緒的感受和表達上是很類似的，當有正面的情緒，就會出現相對的行為和表情，反之亦然。

寶寶雖然一出生就因為腦部邊緣系統的發達狀態而能感受情緒，卻因為掌管理性思考的大腦部位，要等到更大一點才會變得夠成熟，因此寶寶往往還無法依照社會架構的規範，表現出「適當」的行為來，所以常有所謂「情緒失控」的崩潰行為。特別在生理需求沒有獲得滿足時格外明顯，例如：飢餓、想睡、疲倦時，就像成人不舒服時，也很難有好情緒一樣，因此成人應該盡量滿足寶寶生理上的需求。不過，當寶寶崩潰時往往無法完全靠自己回復，得由成人協助才能平衡情緒，但前提當然是成人要有比較成熟的行為來面對自己和孩子的情緒，畢竟情緒是會相互影響的。

（本文摘自 《人初千日育兒全書：決定孩子一輩子生命品質的1000天》／方智出版）

【作者簡介】

鄭宜珉

「Nuturer【人初千日】寶寶專家平台」創辦人、台灣國際嬰幼兒教保促進會理事長、密西根大學安娜堡校區幼教碩士，台灣大學社會系學士。在幼兒教保領域深耕超過15年，為爸爸媽媽開班授課，也在台灣各大幼教、幼保、應用英語相關科系和保母培訓機構開設專業人員訓練課程。

目前開設的課程包括：人初千日、寶寶音樂手語、嬰幼兒按摩、嬰幼兒動能知覺瑜伽、寶寶副食品和親子共食、寶寶親水游泳、孕產按摩等。

著有《人初千日：寶寶副食品：安心營養X聰明備餐X親子共食，120道餐點美味上菜》《全球嬰幼兒按摩專家都推薦的寶寶按摩全書》。

經歷：

「Nuturer【人初千日】寶寶專家平台」召集人

金色鑰匙親子魔法屋股份有限公司教學總監

台灣國際嬰幼兒教育保育發展促進會理事長

教育部大專院校講師

勞動署保母技職檢定命題委員

多個縣市社會局、衛生局課程講師

家庭教育中心講師

清華大學、宜蘭大學、中正大學、靜宜大學、輔仁大學、文化大學等大專院校推廣教育中心【人初千日】課程講師

親子天下【人初千日】系列線上課程講師