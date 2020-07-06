近幾年露營成為民眾最喜歡的休閒活動之一，但在野外可要小心了，否則一不小心就有可能招惹到不該惹的對象！一名男網友日前和家人到戶外露營，在山林間覺得腳邊有異，仔細一看才驚覺有一尾劇毒赤尾鮐完美隱身在附近草叢中，嚇得讓他不禁直呼「根本完美保護色！」

有網友露營時遇到有完美保護色的赤尾鮐(圖/原PO授權提供)

一名男網友在臉書社團「露營公社」發文，表示假日帶著一家大小到森林遊樂區享受露營的樂趣，在幫小孩拍照的時候，因為取景不易，一腳踏進邊坡調整位置，沒想到卻突然驚見鞋邊約20公分處有一條赤尾鮐藏身在草叢中，嚇得原PO一腳跳開並驚呼「我的左腳其實已進入其攻擊範圍，而且我還穿著短褲，還好及時發現跳開得以迴避傷害，甚是幸運！」從他附上的照片也可以看到赤尾鮐和路邊野草幾乎融為一體，不仔細看根本不會發現，也讓原PO不禁讚嘆牠有「完美保護色！」

和草叢完美融為一體的赤尾鮐，不仔細看根本不會發現。(圖/原PO授權提供)

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言表示「就是醬會怕不敢去露營」、「哇!!!~~超完美的保護色!!!」、「找了好久才看到」、「說真的青竹絲的顏色真的很美」、「幸好有及時發現」、「被咬到~~就完蛋了」、「美麗讓人不敢接近」還有專業網友指出「您運氣真好，這是攻擊模式，再靠近一點就會像彈簧彈過來...咬下去」。據了解，赤尾鮐俗稱赤尾青竹絲，是台灣六大毒蛇之一，雖然毒性較弱仍有致死率，也因為體色與植物相近，是台灣咬人紀錄最多的蛇類。毒液中含有出血性毒素，被咬的傷口會腫痛、發癢、瘀血或起水泡。