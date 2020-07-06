再過不久鬼門就要開了，不少民眾深夜出門時也開始提心吊膽。一名網友日前就在路邊角落驚見一顆「人頭」，讓他瞬間嚇到快漏尿。他事後將照片分享到臉書上也掀起熱烈的討論，網友紛紛直呼「這真的會嚇死人！」

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示日前深夜走在路上，周遭的店家都已打烊，也沒甚麼行人，這時突然感覺到一個詭異視線，轉頭竟驚見路邊招牌下有一顆「人頭」在地上直直地盯著他看，嚇得他屁滾尿流。仔細一看才發現原來是美髮院常用的假人頭模特兒，讓他忍不住無奈直呼「那個美髮院的老板娘，店如果打烊了，可以把頭頭收進去嗎？？？」

文章曝光後掀起熱議，不少人都留言回應「還好不是出現在7月」、「她正偷偷看著你笑」、「其實是她自己偷偷出來的！」、「滴了兩滴...」、「真的會嚇到」、「這個騎車經過看到一定直接摔車」、「半夜看到嚇死人」、「放著晚上防小偷」、「盯著你看，看到你心裡發寒」、「好可怕，小時候家裡有人做美髮的親戚，當時看到那個栩栩如生的頭，我就覺得很毛」、「以前下課，黃昏，美髮科的一人抱一顆頭在洗...也有同學說自己妹妹美髮科，半夜只開書桌燈然後弄著一顆頭」。