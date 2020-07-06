唱歌是不少人喜歡的休閒活動，除了可以和朋友相聚同樂也可以抒發平常的壓力，但歡唱前恐怕要先注意一下自己的身體的狀況了！大陸一名婦人和友人聚會時嗨唱了名曲《青藏高原》，結果唱到高音處時頭部突然湧現劇烈疼痛，彷彿快裂開一般，送醫後才知道她竟然把自己腦中的動脈瘤給「唱爆」了！

根據陸媒報導，大陸大連市有一名張姓婦人，日前和朋友聚餐時突然興致一來，演唱自己最拿手的《青藏高原》，沒想到唱到高音處時突然感到頭痛欲裂，甚至出現噁心想吐的情況。送醫治療後發現她的蛛網膜下腔出血，因為她腦中有1顆2.5毫米大小的動脈瘤破裂了。

主治醫生從腦部的CT掃瞄檢測出原因後就立刻安排手術，最後用導管把動脈瘤堵住，防止它再次破裂，張婦術後也恢復得很好，沒有併發其他後遺症，只是無奈表示自己「再也不敢唱了！」據了解，《青藏高原》原為電視劇《天路》的主題歌，原唱是李娜。因為調門高、跳躍幅度大，一直被視為挑戰高音的必修課，從而被諸多華語樂壇歌手翻唱，並多次成為歌唱比賽的熱門選曲，像是歌壇天后張惠妹就曾經在節目上演唱過此曲。