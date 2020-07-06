蜜蜂將採集來的花蜜釀成香甜蜂蜜，並儲存在蜂巢中，對此，有網友就好奇表示，既然蜂巢中有那麼多蜂蜜，為什麼螞蟻不會去蜂巢偷搬呢？文章掀起網友熱烈得討論，也引出養蜂第四代掌門人出來替大家解惑，甚至揭露許多專業的知識和破解坊間謠言，讓網友全都佩服的甘拜下風。

一名網友在PTT八卦板以標題「螞蟻為什麼不去蜂箱搬糖吃？」發文，表示蜂箱可以被稱之為野外最大的糧倉，但為什麼螞蟻那麼白爛卻不會想去蜂箱搬花蜜出來吃？忍不住讓他好奇猜想「難道蜜蜂咬得死比他還小幾千倍的螞蟻？有沒有八卦？」文章曝光後也釣出養蜂第四代掌門人出面解答。

養蜂專家表示「螞蟻只能在地面爬行，蜜蜂卻能在空中飛翔，乍看之下兩者之間沒有任何交集，但是當一隻螞蟻咬住蜜蜂的其中一隻腳或翅膀，就會阻礙蜜蜂，使其無法保持平衡，只能在地上打轉，這時其他螞蟻就會一擁而上，最後分解蜜蜂各部位成為蟻窩儲存的食物」所以野外的螞蟻其實很喜歡依附蜜蜂生態「我們養在海邊的蜂場，幾乎每一個蜂箱下就是一個紅螞蟻窩，或是螞蟻窩出入口，牠們主要就是為了等候天上掉下來的食物：胎死巢中的幼蟲與蛹被工蜂丟出巢外、生病中農藥或不健康被趕出巢的工蜂、糧食不足時被趕出巢的雄蜂、蜂農為了防止蜂蟎躲藏在雄蜂蜂房中而定期割下的雄蜂蛹，都是螞蟻等候的食物，只要住在蜂箱底下，螞蟻完全不用擔心下一餐在哪裡，而蜂箱外的環境也因為螞蟻清道夫的工作而顯得乾淨沒有異味。蜂箱底下有螞蟻窩，同時也有吃螞蟻的蟻獅陷阱，大家都有得吃」。

此外，專家也駁斥坊間螞蟻不吃真蜂蜜的傳聞，透露螞蟻自己也會爬上花朵吸食花蜜，不吃蜂蜜的關鍵是因為被蜜蜂釀造過後的蜂蜜含水量很低，螞蟻吃了很容易黏死在裡面。但是如果蜂蜜置於空氣中一段時間，蜂蜜表層漸漸被水氣稀釋，螞蟻大軍就會一擁而上。最後更總結重點「當蜂群強壯健康時，螞蟻是不足為懼的，但是當蜂群因農藥、寄生蟲、疾病、缺乏糧食而衰弱的時候，螞蟻大軍就會趁你病，要你命」文章曝光後也讓網友不禁讚嘆專家專業又詳盡的知識，紛紛表示此文真的是讓人獲益良多！