在台灣，每走幾步路就可以看到一家便利超商，服務更是五花八門，生活中的大小事似乎都可以在便利商店裡完成，近幾年更進一步和許多店家合作推出複合式超商。對此，有網友就在PTT發問「看過最誇張的設施是什麼？」文章掀起熱烈討論，不少豪華店家曝光後更是讓網友們嘖嘖稱奇。

一名網友在PTT八卦板以標題「你目前在超商看過最誇張的設施是啥？」發文，表示他認為超商有座位就已經很難得，沒想到他日前竟然看到超商裡面有博客來書店的櫃位，讓他非常驚訝，忍不住驚呼「竟然有書展.....」最後更好奇問道「所以你在超商看過最屌的設施擺設是啥？有卦嗎？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛分享自己看過最誇張的設施「康是美跟7-11也有複合店，開很久了」、「看過跟自助洗衣店合併的，在淡海新市鎮，我記得是全家」、「有的還有在地農產嘞」、「台南大橋有開架彩妝、博客來、啤酒bar檯」、「之前有看過兒童遊玩區的｣、「7-11無人店，冰箱門是自動門超猛 」、「台中有個跟康是美合併，樓上還有健身房」、「中壢內壢那邊有一家放了整台測身體指數的，可以量體重、血壓、驗體脂，滿猛的一大台 」其中最讓網友驚訝的是台南市後壁區的超商竟然占地1千多坪，更有一大片庭院供遊客休息「台南的7-11連庭院流水都有了，放個書架也在吃驚」、「你說田園7-11？它真的是觀光景點，去了覺得OK」。