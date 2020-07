家喻戶曉的大同電鍋的家電品牌大同最近陷入經營權之爭,在股東會(shareholders’ meeting)開始前即爭議不斷,而6月底舉行的股東會,結果由公司派奪下九名董事,大勝持股53%的市場派,其中最具爭議的是公司派引用「企業併購法」取消市場派股東們的投票權而取得勝利。且讓我們從大同經營權之爭來學學和本議題相關的多益單字。

Stock 庫存;股票

六、七月是許多公司開年度股東和董事會的季節,在多益裡也常見到股東、董事等字。

首先stock (n)這個字有很多含義,常見的有兩個重要的意思,第一是「存貨,庫存」,in stock(有庫存)、out of stock(無庫存)、take stock(盤點庫存)都很常見。第二個意思是「股票」,如股票市場stock market。因此股東、也就是股票持有者的英文是stockholder,也可用shareholder來表示,「share」在這裡可以翻成「股份」,所以持有股份的人也就是股東。stock也可以是動詞「補貨」,如果存貨太多或進了太多貨就可以用overstock。

The gray linen suit the customer ordered is currently out of stock.

(顧客訂購的灰色麻紗西裝目前沒有庫存。)

The food hall is stocked with a wide range of canned food imported from the UK.

(食品區備有各式各樣從英國進口的食品罐頭。)

According to the meeting, dividends will be issued to shareholders at the end of July.

(根據會議,股利將於七月底發放給股東。)

前陣子因疫情的關係導致民眾搶購甚至囤積衛生紙,這時的stockpile「囤積」也用到stock這個字,另外pile (n)的意思是「一堆,一疊」。

The government told people not to stockpile surgical masks and toilet paper.

(政府告訴人民不用囤積醫用口罩和衛生紙。)

merger併購和acquisition收購

在大同的爭議中,董事選舉也是一個重要的爭奪焦點。董事可以用director,董事會(或一群董事)則可說是board of directors。board一字多義,在這裡指的是一組織中具有決定權的一群人,董事會的人就是board members,董事會議 也可以說是board meeting,當然director 除了董事外也有「主任」或是「導演」的意思。

大同董事爭奪戰中公司派勝出的關鍵在於,他們主張市場派具中資背景並引用「企業併購法(the Business Mergers and Acquisitions Act)」來取消市場派股東的投票權。這裡有多益常見的merger「併購」和acquisition「收購」。

merger的動詞為merge,意思是「合併;併入(join、combine)」,除了兩個公司的合併之外,一般道路縮減車道併入左邊或右邊也會用merge,如右側車道縮減標誌的英文是「Lane Ends. Merge Left.」

acquisition意思是「取得;收購品;收購」,它的動詞acquire意思則是「取得;獲得」。

The Ministry of Education has approved the merger of the two universities.

(教育部已經同意兩所大學的併校。)

After SunTech acquired Wellington Inc., its stock price has risen 30%.

(SunTech在收購了Wellington公司後,公司股價上漲了三成。)

The museum’s latest acquisition is a 17th century Chinese bronze urn.

(博物館最近的一個收購品是17世紀的中國銅甕。)

然而以「企業併購法」否定股東的投票權也造成不少爭議,否定投票權的動詞可以簡單的用cancel,也可用deny或deprive。deprive (v)「剝奪」常以deprive someone of something的形式出現。

A group of shareholders claimed that the company deprived them of their voting rights.

(有些股東宣稱公司剝奪他們的投票權。)

Sleep-deprived people are more likely to develop chronic illnesses.

(睡眠不足的人比較容易有慢性疾病。)

breach違反

此外,act (n)解釋為「法案」,譬如公司法「Company Act」和今年頒布的台北法「Taipei Act」。違反法案或規定的「違反」動詞可以用break、violate或breach。breach可以當作名詞或動詞,違反合約或規定都可以用這個詞。

The country breached the peace agreement by bombing the neutralized zone.

(這國家轟炸了中立區違反了和平協定。)

After the company’s computer system was hacked last week, our IT department has been working on preventing a security breach in the future.

(在公司電腦系統被駭了之後,資訊部門就研擬防止未來資料外洩的方法。)

然而以疑有中資違反企業併購法的理由取消董事的投票權此舉是否恰當,金管會也要求大同公司針對這些提出說明,看來大同經營權之爭似乎還未完全落幕呢!

【多益模擬試題】

1. The ______ will appoint a new chair to replace Mr. Takashi, who stepped down due to the recent embezzlement scandal.

(A) acquisition

(B) inventory

(C) investment

(D) board

2. ______ for Mr. Frasier’s effort, the merger wouldn’t have been so successful.

(A) It is not been

(B) When it has been

(C) Had it not been

(D) If it had

解析:

1. 本題為單字題,「______會指定新主席來取代因挪用公款醜聞下台的Takashi先生」,空格的部分應該是個可做決定的人,因此正確答案是(D)董事會。

2. 本題是文法題,考的是假設語氣的倒裝句。原句為過去事實相反的假設「如果不是因為Mr. Frasier當時的努力,這個合併就不會那麼成功。」表示因為當時Frasier先生很努力,所以合併很成功。子句If it had not been如果要省略掉 if,就需要以倒裝的形式出現,把had擺在句首,因此正確答案為(C)。