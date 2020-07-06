台鐵便當是許多台灣人在搭火車時一定要買來吃的美食，好吃的程度讓不少網友都開玩笑地稱台鐵是「被火車耽誤的便當店」。最近有網友就分享自己到日本搭乘新幹線時，也同樣買了一個便當來吃，但因為是「冷食」，讓他有點無法接受，於是好奇詢問「日本的火車便當，真的很好吃嗎？」。

這名網友在PTT上發文，指出自己過去曾搭乘過日本往輕井澤方向的新幹線，途中他也非常期待地購買了一個超過1000日幣（約新台幣274元）火車便當來享用，便當種類是有12格的御便當，不過當他吃了以後卻有點無法接受，隨後也解釋很可能是因為自己第一次吃冷便當不太習慣，整體口味其實都還算OK，而這次的經驗也讓他非常好奇，究竟日本的火車便當算不算好吃呢？

此文一出，立刻引來網友熱烈討論，「冷的也很好吃，也有熱便當能買，而且選擇超多」、「基本上都是主打當地名產，所以也很看喜好」、「有的人不喜歡吃冷的就會覺得難吃，實際上很因人而異」、「冷掉味道也不會變差的便當，我覺得很不錯」。

有人也點出了日本火車便當大勝台灣的1個優點，引起不少共鳴：「好吃，日本光是飯就贏過很多台灣店家了」、「日本的冷便當到底怎麼讓米還能軟軟的我真的很好奇」、「重點是冷的米飯蠻喜歡的，有點Q的口感很不錯」、「米決定六成，便當有好吃的米，就算冷了也還是好吃」。