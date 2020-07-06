大部分都認為蛇是一種冷血且具有危險性的生物，因此都相當懼怕牠，不過在某些國家當中，卻有著吃蛇可以補身的說法，所以非常盛行「蛇肉湯」、「蛇酒」等食品和飲品，近日越南就有一段直接將活蛇丟下滾燙火鍋煮的影片瘋傳，殘忍的畫面讓不少網友都非常震驚。

根據越媒報導，最近越南網路上有一段「火鍋煮活蛇」的影片瘋傳，從畫面中可以看見，一條有著白色花紋的黑色小蛇被丟進了滾燙的火鍋當中，牠不斷地扭動著身體，想要掙扎逃出鍋中，然而下一秒一旁的饕客卻直接將之夾回原位，並用筷子把牠的頭壓入熱湯之中，最後似乎是為了向鏡頭展示，還把蛇頭放在鍋邊。

這段驚人的影片曝光後許多網友都感到非常震驚且恐懼，有人表示這次自己第一次看見「活蛇火鍋」，更有人痛批這群饕客的行為相當不人道。報導也指出，這道料理的衛生與食品安全存在著隱憂，並沒有事先將蛇進行清理、消毒等準備工作，很可能會有疾病或寄生蟲的麻煩找上門。