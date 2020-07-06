台灣人嗜吃牛排，尤其是平價牛排味美價廉是不少人的首選。不過日前就有網友透露，意外發現台式牛排附餐贈送的酥皮濃湯，竟有一「特殊作用」，讓他讚不絕口，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「牛排店的玉米濃湯附那層皮是幹嘛的？」為題，PO文推測濃湯上頭的酥皮，最主要是為了保溫，「每次我都最後才喝湯，把麵皮扔掉之後湯還是熱的，真是太貼心了！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言調侃，「聰明，那個超肥」、「這樣比較會飽！就不會覺得主菜太少了」、「玉米濃湯的小被被」、「這就是最環保的蓋子」、「拋棄式碗蓋，環保意識抬頭」、「保鮮，怕蒼蠅偷吃，拔下來丟掉裡面湯還是乾淨的」、「怕被偷喝用的」。

但也有知情老饕分享超美味吃法，「加濃湯超好吃」、「那是酥皮濃湯…拿來壓進濃湯裡，讓濃湯更好喝更高熱量的邪惡東西，虧你想的到要丟掉」、「那麵皮全是濃湯蒸發的精華欸」。