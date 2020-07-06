記憶是一個非常奇妙的東西，有時候我們可能才剛做完某件事情，但過不了多久就忘個精光，但也有些事情老是存在於腦海之中，難以忘記。大陸杭州一名OL上網訂購了10公斤的小龍蝦，並請外送員送到公司，沒想到下班後她完全忘了這件事，隔天一來上班才驚覺小龍蝦全都「逃獄」，在辦公室裡大暴走。

(影片來源/YouTube/中時電子報)

根據陸媒報導，這名女員工在平時就經常會於下班前買點東西，請外送員送來公司後再自己帶回家。事發當天，因為家中有朋友要來作客，於是她就訂購了10公斤的小龍蝦，下班後便和朋友出去玩，請外送員將東西先放在門口，沒想到玩一玩兩人都將這件事給忘了。通過監視器畫面可以看到，這些小龍蝦在四下無人的狀態，慢慢地爬了出來，逐漸霸佔了整個梯廳。

直到隔天去上班，電梯門一打開就看見滿地暴走的小龍蝦們，讓她瞬間被嚇壞了；事後，這名女員工花了將近半個小時才把所有小龍蝦都抓回箱子裡，有好多隻都還處於活蹦亂跳的狀態，當天晚上她就把小龍蝦帶回家煮來吃，更大讚：「肉質非常Q彈」。