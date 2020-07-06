許多外籍移工離鄉背井來台灣打拚，就是為了要賺錢養家，不過日前就有網友好奇，為什麼他們身上都有一股很重的香水味？貼文一出，引起不少人共鳴，更釣出知情人士曝光背後主因。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露，每次只要搭乘台鐵，各大火車站都聚集了不少外籍移工，「而且身上有一股很重的香水味！雖然不臭但聞久了也是不太舒服，那個香水是從哪裡買的？感覺每個人味道都很相似。」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「中壢人表示已嗅覺疲勞」、「超刺鼻，10個有9個都這樣」、「而且那個味道都一模一樣，說是香水又不香，有點像花露水」、「路上騎車都會先聞到味道才看到前面騎電動車的外勞」、「跟歐洲人喜歡用香水的原因一樣」、「很多國家都有的個人禮貌文化，避免自己身上有他人不習慣的體味」。

不過也有內行人跳出解答，指出外籍移工身上的迷幻味道來自於「洗衣精」或是「體香膏」，「那是洗衣精的味道，他們沒用香水」、「洗衣精啦！他們洗衣服都用超多洗衣精的，我有直接拉他們的衣服起來聞過，就是衣服上的味道」、「問過外勞，他們沒噴香水，就是他們愛用的洗衣精，然後他們習慣就是要這麼重」、「小弟在公司宿舍有觀察過外籍人士洗衣服。那不是洗衣精是柔軟精，是洗好衣服後在額外加的，加的量多到你會瞪大眼睛」、「女的是好像用他們國家的體香膏，在區間車上有看到她們擦在腋下，也有擦在頸部」、「止汗體香膏，擦腋下的，他們都有賣，台灣比較沒在用」。