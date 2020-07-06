古代封建社會，為了維持秩序，不少帝王頒布多項嚴刑酷吏，像是五馬分屍、千刀萬剮…諸如此類的刑罰，讓人心生恐懼，達到殺一儆百的效果。然而在明朝有一項特殊的刑罰，名叫「梳洗之刑」，乍聽之下非常溫柔，但是犯人聽聞後只盼望快速了結性命，而這項酷刑便是朱元璋發明的。

所謂的梳洗之刑，就猶如名稱一般，但是過程卻極為殘忍。首先劊子手會將女犯人的衣服褪去，直到身上不著寸縷，並將其綑綁在鐵床上，接著將滾燙的沸水從頭到腳淋在女犯人身上，來來回回不止一遍，基本上這時候人體上的肉幾乎被燙爛了。

這時，劊子手會使用鐵製的刷子，狠狠的將女犯人刷洗一番，過程中，被燙傷的皮膚就會被鐵刷子刷下來，現場皮開肉綻、血肉模糊，不久女犯人就會在痛苦掙扎中死去，死狀十分悽慘。

但凡經歷過梳洗之刑的犯人必死無疑，即便是身強體壯的男人也熬不過這項酷刑，更遑論是女犯人，當下只求快速死去，才能減少痛苦。而這項酷刑，之後也因為太慘無人道而被廢除。