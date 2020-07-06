小朋友因為對什麼事都充滿了好奇心，而且擁有十足的衝勁與勇氣，因此都會做出許多大膽的行徑，讓一旁的大人看了都感到膽戰心驚。最近，馬來西亞一群小朋友在河中與動物戲水的影片於網路上瘋傳，然而只要仔細一看就可以發現，那隻被他們當成溫馴寵物在撫摸的生物竟然是一隻「鱷魚」！

Dia buat macam kucing la pula 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/ISmR08t3w4 — cikZul (@mdfaidzul) July 2, 2020

根據《WORLD OF BUZZ》的報導，這段影片拍攝於沙巴（Sabah），從畫面裡可以看見，有4個孩子正在某條河中玩水，他們還圍繞著一隻體型並不小的鱷魚，其中一名孩子就在鱷魚的正前方，伸手扶住牠的下巴，帶著牠一起游泳，其他人則開心地撫摸著牠、和牠一起玩耍，整個過程都表現的相當歡樂，而一旁的父親也拍下了這個神奇的瞬間，只是對於孩子們這樣有些危險的舉動，他也只有在影片最後稍微出聲給予提醒，要孩子們別取笑鱷魚，並沒有制止他們的行為。

這段影片曝光之後，也隨即在網路上造成熱議，大家看完後都覺得相當害怕及傻眼，紛紛留言：「當我意識到那是一隻鱷魚時，我真的驚呆了」、「這鱷魚脾氣還蠻好的」、「那時候鱷魚應該是剛吃飽」，不過也有網友指出這隻鱷魚應該已經死掉了，才會乖乖任由孩子擺布。