現代人求職除了注重未來發展，以及適不適合之外，對於制度規範也不禁感到好奇。日前就有網友不解，「為何工作時要簽薪資保密協議？」貼文一出隨即掀起熱議，更有在職場打滾多年的過來人5字點破背後心機。

原PO日前在PTT「八卦板」以「薪資保密協議是做什麼用的？」為題，PO文指出，「為什麼要簽薪資保密協議？是怕員工彼此知道各自的薪水，然後其中有人發現自己累得跟狗一樣，薪水卻比爽到高潮的人少嗎？」

他接著質疑，「簽這種東西是合法的嗎？不簽就不給薪水嗎？簽了卻違規會怎樣嗎？要簽這個的公司是不是很怕被知道薪水啊？」另外他指出，諸如「公司內部不准談戀愛」之類的規定，「這些東西有法源嗎？不算限制人身自由或意志自由嗎？」

貼文一出引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「怕被發現你領比較少但做比別人多」、「更好笑的是HR面試的時候會問你目前的薪水」、「還美其名是保障隱私，呵呵」、「怕你發現公司老屁股跟智障一個樣，薪水高很多」、「資訊不透明讓資方可以上下其手或繼續擺爛用便宜香蕉奴役奴工」、「怕肥貓被抓到啊」、「低薪保密協議」。

不少在職場上打滾多年的老鳥則指出「同工不同酬」才是主因，「同工不同酬用的啊」、「同工不同酬啊，知道廢物領成這樣你還要幹？」、「主要是怕人講同工不同酬，但是同工這件事就可以吵三天三夜」。