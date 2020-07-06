新冠肺炎疫情雖然在台灣已逐漸趨緩，然而在國際上仍有許多國家持續受到嚴重打擊，每天都還是有眾多的確診病例出現。印度一名富商日前竟花費了4000美金（約新台幣11.7萬）製作了一個「黃金口罩」，而他戴上這重金打造的口罩的照片很快就於網路爆紅，引起不小的討論。

Indian man wears $4,000 gold face mask during coronavirus pandemic https://t.co/1Ki7b5IRZ2 pic.twitter.com/VudhFCeAhq — New York Post (@nypost) July 6, 2020

綜合外媒報導，這名49歲的印度富商名為庫哈德（Sunekar Kurhade），他從小就非常喜愛黃金飾品，經常會在兩手手指上戴滿金戒指，前段時間他剛好在網路上看見有人戴銀口罩的照片，所以才萌生了這個製作金口罩的念頭。庫哈德請來了鐵匠，花費約4000美金、耗時8天的時間終於成功打造了屬於自己的「純金口罩」，據悉，口罩實體重約55公克，為了方便呼吸在表面也打了數個小洞。

不過對於純金口罩的防疫功效庫哈德其實也不太清楚，但他透露自己並不是為了防疫才製作這個口罩，也坦率表示：「保護人們遠離新冠病毒最主要的方法並不是黃巾或布口罩，而是勤洗手以及保持社交距離」。