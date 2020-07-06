每個時代都會擁有不同的流行趨勢，而人們身上所穿著的服裝也會因為所在地區、季節、氣候，甚至整個社會環境氛圍的不同而有所改變，此外，有些流行也可能在多年後重新被人們所接納，成為當下的時尚潮流。最近，有網友就發現多年前很紅的牛仔褲品牌現在已經很少人購買，讓他相當不解。

這名網友在PTT上發文，表示在大約10年前左右，以牛仔布料服飾以及牛仔褲而聞名的品牌「Levi's」受到眾多人的喜愛，不僅價格昂貴、很少有折扣活動，甚至還是當時潮流的象徵，然而近幾年開始，PO主卻發覺購買的人潮逐漸減少，店家也很常會舉辦買1送1等優惠活動，讓他不禁感嘆，同時對於這個現象也感到非常不解與好奇。

此文一出便引起網友熱烈討論，有人就點出了「價格」為關鍵主因，「平價好穿的牛仔褲也一堆～」、「台灣賣太貴了」、「超貴的，前幾天去看一個帽子要1200多」；此外，也有人認為因為台灣的氣候影響，現在已經比較少人在穿牛仔褲，反而會挑選其他穿起來比較舒適的服裝，「不只這牌，牛仔褲銷量都在下降」、「台灣天氣穿牛仔褲好熱」、「這天氣牛仔褲真的穿不下去，好熱」、「年輕人不愛，韓系寬鬆舒適又比牛仔褲有型」、「現在很多卡其褲等更好穿的選擇」。