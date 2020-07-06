「周杰倫到底怎麼了？」大陸一名90後粉絲，昨（5日）在微博上發表一篇文章，針對周杰倫近年來音樂作品的轉變進行剖析，認為他不進反退，甚至將其與曾經長時間活在他的光環下的蔡依林做比較，感嘆昔日那位誇口說「我要做音樂上的皇帝」的天王，早已不復見。

該名粉絲以「一個90後周杰倫粉絲的死心史」為題，劈頭就以周杰倫的新歌〈Mojito〉為例，認為他近年來的音樂作品已經無法打動人心，且記憶點不多，「讓我有一種偶遇初戀男友，發現對方已然變成暴發戶的感覺：喜歡是喜歡過的，嫌棄也是真嫌棄」。相較於過去〈可愛女人〉、〈三年二班〉、〈東風破〉、〈以父之名〉等經典歌曲，如今巨大的反差，讓他十分惋惜。

他將周杰倫2007年推出的《我很忙》這張專輯視為分水嶺，「除了《青花瓷》，記憶點不多，以往的藝術質感也不見了，〈以父之名〉、〈止戰之殤〉被〈陽光宅男〉、〈牛仔很忙〉取而代之，沒有一首歌能有以前那樣廣闊的想像空間，落差大到令我不可思議！」甚至在周杰倫後7張專輯裡，女性也被譜化成不符合社會期待，且離不開刻板印象的兩種形象，批評周杰倫性別意識嚴重退步。

除此之外，周杰倫在音樂上的退步還體現在整個創作格局與視野中，有別於早期作品的豐富多樣性，他關注社會問題、寫過反戰題材，但如今他的價值觀卻躺在性別紅利的舒適區、審美標準日益單一，寫著迎合時代、不動腦筋的口水歌，創作難以再引起共鳴，「他再也沒有寫出〈威廉古堡〉那樣可愛生動的歌，他終於可以擁有古堡，但古堡只是道具，好襯托周杰倫這個彈水晶鋼琴的40歲王子」。

粉絲接著又說，周杰倫近年來將心思放在副業上，包括：開潮牌店、開餐廳、組建電競團隊、投資社交網站和健身房，似乎讓他變成了一位成功的商人，但這些商業背後大多是建立在粉絲買單的基礎上。2014年他在演唱會上曾說過一段話，「即將上市的新專輯，我寫了12首歌，聽就好，可以不用買，因為我不是靠這個掙錢的。」在在突顯周杰倫失去了對音樂的敬畏和追求。果不其然，一個月後，有粉絲在聽完他的新專輯後，感嘆「他不缺才華，只缺誠意」。

此外，他對於周杰倫在演唱會上「老油條」的舉止感到失望，諸如：老歌降調唱、朋友伴唱甚至幫唱，就連嘉賓唱的歌也比他多，演唱會成了表演敷衍、划水的重要舞台，「令我無法接受的，不是周杰倫止步不前，江郎才盡，而是他的敷衍和嘲弄——他或許並沒有對不起我們，他只是對不起自己，以及這份職業」。

最後該粉絲以蔡依林進行對比，指出昔日生活在周杰倫光環下的蔡依林，到如今《呸》、《Ugly Beauty》等新專輯的推出，她的新形象讓大眾無比驚豔，音樂作品不僅多了對藝術和自我的探索，還有開放的性別意識和對單一審美標準的反思，遺憾的是此時的周杰倫還在重複勁歌熱舞和校園戀愛。