每一次大規模的全球災難，都是一次人類集體意識反省的機會。

《刻不容緩》收入十八篇以研究和報導為基礎的長篇文章，記錄了氣候危機從遙遠的威脅演變成燃眉之急的經過，也證明這位當代思想家極具開創性的洞見和哲思。在這個海平面上升、仇恨日益劇烈的年代，每一次大規模的全球災難，都是一次人類集體意識反省的機會。這本書以撼動人心的呼聲籲請眾人轉變，提醒我們若未能起身行動，將會帶來無可挽回的後果。我們需要新的政治，我們需要新的經濟模式，唯有大膽、釜底抽薪的行動，能喚醒我們為人類的生存奮戰──趁現在還來得及。

【精彩書摘】

氣候危機於歷史上是一個特殊的時刻，在我們膝上孵出來的：活蹦亂跳的八○年代尾聲，解除管制的資本主義開始散播到世界各地的發射點──一個政治與社會環境對氣候危機這種性質和等級的問題極不友善的時刻。

只知道要消費

氣候變遷需要我們減少消費，但我們只知道要消費。氣候變遷不是光靠改變我們購買的東西──改買油電混合車代替休旅車、搭飛機時付點碳補償──就能解決的問題。氣候變遷的核心是一場因相對富裕者過度消費而生的危機，也就是說，世界最瘋狂的消費者必須減少消費，其他人才有辦法活下去。

問題不在常有人掛在嘴邊的「人性」。我們並非出生就得買那麼多東西；不久前，我們的消費少得多，照樣過得開心（甚至比現在更開心）。問題在於消費已在我們這個特殊的時代扮演誇張的角色。

最近的資本主義教我們要透過消費選擇來創造自我：購物是我們建構身分、尋找社群、表達自我的方式。因此，告訴人們因為地球的支援系統負荷過重、他們不能想買多少就買多少，可能會被理解為一種責難，就像告訴他們不能忠於自己一樣。這很可能就是為什麼在「環保三R」（減量［reduce］、再利用［reuse］、回收［recycle］）中，只有第三項獲得支持，因為它讓我們可以繼續購物，只要把垃圾丟到正確的箱子裡就行。其他兩個需要我們減少消費的項目，一開始就被打入冷宮。

眼不見為淨

氣候的污染源是肉眼看不見的，而我們很多人都不再相信我們看不見的事物。當前英國石油執行長東尼．海華德在「深水地平線」的災難後告訴記者，我們不該太擔心原油和化學分散劑湧入墨西哥灣，因為「那是非常大的海洋」時，他只是在陳述我們文化最珍愛的信念之一：我們看不見的事物就不會傷害我們，甚至可以說它不存在。

我們的經濟十分仰賴這個假想：我們永遠有「遠處」可以丟廢棄物。垃圾離開路邊後有「遠處」可以去，排泄物沖下排水管後有「遠處」可以去。礦物和金屬在「遠處」開採，原料在「遠處」搖身變成成品。但英國石油溢漏帶來的教訓是，套句生態學家提摩西．摩頓（Timothy Morton）的話，我們的世界「沒有『遠處』」。

我在本世紀出版《NO LOGO：顛覆品牌統治的反抗運動聖經》時，讀者驚訝地得知原來他們的服裝和器物是在如此血汗的環境製造。但此後我們多數人已學會與之共處──不是真的赦免它，而是處於一種經常忘記我們的消費在現實世界要付出多少成本的狀態。那些工廠所在的「遠處」已漸漸被人淡忘。

這就是常有人說「我們生活在前所未有的連結時代」的反諷之一。我們的通訊確實可以輕鬆、快速地跨越浩瀚的地理區域，遠超乎一個世代以前的想像。但在這個全球通訊網路之中，不知怎地，我們就是和我們關係最親密的人沒什麼聯繫：在孟加拉無消防設施的工廠裡製作我們貼身衣物的年輕女子，或是剛果民主共和國那些為了已成我們第三條胳臂的手機開採鈷礦而肺部塞滿粉塵的孩子。我們的經濟是幽靈的經濟，是刻意盲目的經濟。

被遺忘的時間範疇

氣候變遷難以為許多人理解的另一個原因是，我們生活在一個永遠只看當下的文化，刻意與創造我們的過去，和我們正在用行動塑造的未來斷絕關係的文化。而氣候變遷的要旨是，我們過去幾個世代的所作所為將無可避免地影響現在和未來數個世代。對大多身處數位化時代的我們而言，這個時間範疇就像異國語言一般難解。

這不是在評斷個人，也不是在斥責我們膚淺、失根或注意力零碎的狀態，而是認清，多數生活在城市中心和富裕國家的我們，是一項工業計畫的產物──一項與化石燃料緊緊相繫、建立歷史連結，而後跟著數位科技日新月異的計畫。

而正如我們曾經改變過，我們可以再改變一次。在聆聽偉大的農民詩人溫德爾．貝里以我們何以有愛「家鄉」勝過他方的義務為題的演說後，我問他對於像我和我朋友這樣失根的人，這樣消失在螢幕裡、看似一直在選購要在哪個完美社群生根的人，他有沒有什麼忠告。「在某個地方停下來，」他回答：「開啟認識那個地方的千年過程。」

那在許多方面都是很好的忠告，因為要贏得這場生存的戰鬥，我們都需要立足之地。

（本文摘自 《刻不容緩：當氣候危機衝擊社會經濟，我們如何尋求適合居住的未來？》／時報出版）

【作者簡介】

娜歐蜜．克萊恩 Naomi Klein

獲獎無數的記者、專欄作家、當代重要思想家及公共知識分子。

著作包含國際暢銷書《NO LOGO：顛覆品牌統治的反抗運動聖經》、《震撼主義：災難經濟的興起》、《天翻地覆——資本主義VS.氣候危機》及《不能光說NO》。她是《攔截》（The Intercept）新聞網資深顧問、典型媒體中心（Type Media Center）海鸚寫作學者（Puffin Writing Fellow），並為《國家》（The Nation）和《衛報》（The Guardian）撰稿。克萊恩同時擔任羅格斯大學（Rutgers University）媒體、文化和女性主義研究的首位葛洛麗亞．史坦能講座教授（Gloria Steinem Endowed Chair），也是氣候正義組織「躍進」（The Leap）的共同創辦人。

【譯者簡介】

洪世民

六年級生，外文系畢，現為專職翻譯，曾獲吳大猷科普著作翻譯獎，譯作涵蓋各領域，包括《在一起孤獨》、《東方化》、《倖存的女孩》等（以上皆由時報出版）。