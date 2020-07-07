二○一九年，氣候緊急事件成為普世認知，被牛津字典選為年度詞彙。各國人民團體接踵提出二○五○年達到零淨碳排的訴求，跨國企業與地方政府紛紛做出承諾，歐盟與聯合國則積極倡議綠色新政。面對這一股風起雲湧的國際浪潮，無論主動或被動，台灣都無法置身事外，應該如何自處是當下必須完成的功課。

《刻不容緩》的文字與觀點或許激越，一時難以吞嚥，但卻是國內當政者都需人手一冊，吸納關鍵觀點，藉此積極規畫與推進台灣綠色新政的必要讀物。」

──許晃雄，中央研究院環境變遷研究中心副主任

【精彩書摘】

這名女孩叫葛莉塔．通貝里（Greta Thunberg），而對於我們該做些什麼來保護適於居住的未來──不是抽象的「未來世代」概念，而是今天活著的數十億人口的未來──她的故事能帶來許多重要的課題。

一如許多同輩，葛莉塔在八歲左右學到氣候變遷的事。她讀了書，看了關於物種滅絕和冰河融化的紀錄片，深深著迷。她了解到，燃燒化石燃料和肉類為主的飲食是星球不穩定的主要因素。她發現，我們的行動和星球的反應之間出現延遲，而這就表示有更多的暖化現象已成定局，不管我們怎麼做，都無法改變了。

隨著年歲漸長、了解更多，她聚焦在這個科學預測：要是我們維持現有的進程，地球到二○四○、二○六○和二○八○年將有多劇烈的變化。她在心裡盤算這對她自己的人生是何意義：她必須承受哪些衝擊、可能包圍她的死亡、其他將永遠消失的生物；如果她決定成為母親，又有什麼樣的戰慄和匱乏等著她自己的孩子。

葛莉塔也從氣候科學家那裡認識到，可預料的必然結果並非最糟的狀況：假如我們現在就採取激進的行動，富裕國家（如瑞典）每年減少排碳一五％，那將會為她這一代與下一代的未來大幅提升安全的機率。我們仍可能挽救一些冰河，仍可能保護許多島國。或許我們也能避免大規模的作物歉收，不致迫使數億乃至數十億民眾逃離家園。假如以上都是真的，她推論：

「那我們根本不該討論其他事情……如果燃燒化石燃料的後果嚴重到威脅我們的生存，我們怎能繼續像從前那樣？為什麼沒有限制？為什麼沒有立法禁止？」

沒有道理。各國政府，特別是有多餘資源的國家，當然要帶頭衝鋒，在十年內完成快速轉變，以便到她二十多歲時，消費模式和實體基礎建設都能進行釜底抽薪的變革。

但她的政府，自命的氣候領導者，動作卻比那慢得多；真的，全球碳排放仍持續升高。瘋了：這個世界著火了，但不管葛莉塔往哪裡望，人們都在聊名人、拍自己模仿名人的照片、買他們不需要的新車和新衣──彷彿他們有的是時間撲滅火焰。於是，十五歲的她決定不要去做世俗認為一切正常時所有孩子都該做的那件事：上學，為長大成人後的未來做準備。

「我們何必為那樣的未來讀書？」葛莉塔不禁納悶。「那個如果沒有人出手相救、也許很快就不存在的未來？當我們的政客和社會顯然對學校裡最好的科學教給我們最重要的事實無動於衷，在學校學那些事情又有什麼用呢？」

二○一八年八月，新學年開始，葛莉塔沒去上課了。她前往瑞典國會，在外頭紮營，舉著言簡意賅的手寫標語：為氣候罷課。她每週五都來，整天待在那裡。起初，身穿二手店藍色兜帽上衣、綁著雜亂棕色髮辮的她完全遭到忽視，就像個不受歡迎的乞丐，努力爭取飽受壓力和煩擾的民眾的良知。

慢慢地，她唐吉軻德式的抗議得到一點點媒體關注，開始有其他學生和成年人帶著自己的標語來訪。接下來便是演講的邀約──先在氣候團體的集會，接著在聯合國氣候會議，然後是歐盟、TED斯德哥爾摩（TEDxStockholm）、梵蒂岡、英國國會。她甚至獲邀登上瑞士那座名山，在達沃斯年度世界經濟論壇（World Economic Forum）對有錢有力的人士發表演說。

她每一次演說都夾雜一些簡短、無修飾、十足苛刻的話。「你們不夠成熟，不敢實話實說，」她這麼告訴波蘭卡托維治的氣候變遷磋商者：「甚至把那份重擔丟給我們小孩。」面對英國國會議員，她問：「我的英文可以嗎？麥克風有開嗎？因為我開始懷疑了。」達沃斯的權貴盛讚她帶給他們希望，對此她回答：

「我不稀罕你們的希望……我想要你們恐慌。我想要你們感受我天天感受的憂慮。我想要你們展開行動，像你們面臨危機時那樣行動。我想要你們像這棟房子失火了那樣行動，因為它的確失火了。」

葛莉塔不是第一個有極為明確的道德標準而在面對氣候危機時高喊「失火！」的人。這在過去數十年已發生好幾次；事實上，這堪稱每年聯合國氣候變遷高峰會的例行儀式。但或許因為早期的聲音發自菲律賓、馬紹爾群島（Marshall Islands）和南蘇丹（South Sudan）的褐皮膚和黑皮膚的人，那些嘹亮的呼喊頂多只能維持一天。葛莉塔也很快指出，氣候罷課本身是數千位學生領導人、他們的老師和支援組織的成果，其中很多人多年來一直在提出氣候警訊。

誠如英國氣候罷課學生發表的宣言所說：「葛莉塔或許是火星，但我們才是燎原野火。」

（本文摘自 《刻不容緩：當氣候危機衝擊社會經濟，我們如何尋求適合居住的未來？》／時報出版）

【作者簡介】

娜歐蜜．克萊恩 Naomi Klein

獲獎無數的記者、專欄作家、當代重要思想家及公共知識分子。

著作包含國際暢銷書《NO LOGO：顛覆品牌統治的反抗運動聖經》、《震撼主義：災難經濟的興起》、《天翻地覆——資本主義VS.氣候危機》及《不能光說NO》。她是《攔截》（The Intercept）新聞網資深顧問、典型媒體中心（Type Media Center）海鸚寫作學者（Puffin Writing Fellow），並為《國家》（The Nation）和《衛報》（The Guardian）撰稿。克萊恩同時擔任羅格斯大學（Rutgers University）媒體、文化和女性主義研究的首位葛洛麗亞．史坦能講座教授（Gloria Steinem Endowed Chair），也是氣候正義組織「躍進」（The Leap）的共同創辦人。

【譯者簡介】

洪世民

六年級生，外文系畢，現為專職翻譯，曾獲吳大猷科普著作翻譯獎，譯作涵蓋各領域，包括《在一起孤獨》、《東方化》、《倖存的女孩》等（以上皆由時報出版）。