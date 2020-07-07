領薪前的「超級月底」是許多人特別難熬的時間，一名網友日前就在PTT上抱怨自己因為剛買房子，讓存款瞬間歸零，剛剛想要買飲料卻發現戶頭裡只剩下15塊，但距離領薪卻還有4天，讓他苦考求助鄉民有沒有什麼可以安然度過這幾天的妙招。

一名女網友昨（6）日在PTT的WomenTalk板以標題「要怎麼用15元撐到10號」發文，表示近日剛簽約一間預售屋，將戶頭裡的200萬存款瞬間梭哈，想買杯飲料來喝時發現餘額不足，去查之後才發現銀行裡只剩下15元，要等4天後到10號才會有薪水入帳，讓他不知該如何是好，只好無奈直呼「請大家幫集思廣義一下要怎麼渡過這個城市孤島？對了，是說15元怎麼領出來啊？」並透露她現在的裝備有「銀行15元、拜拜剩下的一包餅乾、一個保溫杯、白開水（無限）」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛給出建議「找同事借300元」「信用卡刷下去，找朋友借」「預售屋賣給我，我500收，你一定能過到10號」「找男友」「去大賣場試吃」「有些便當店或素食店會有免費餐，臉皮厚一點去」「開直播說明情況表演才藝賺斗內」「網路上的剩食社團去問問看」「我可以借你85，湊100」。

更有「過來人」出面專業指導「這沒有很困難，有些人會想到去買土司，但土司其實是吃不太飽的食物，以過來人的經驗分享，cp值最高的是拿去買營養口糧，平均12~16元，如果去全聯或是一些大賣場有機會買到11元的，這樣還可以剩下4元。一包營養口糧大概有8~10片，看你買哪家的，早餐或午餐吃一片+喝水，晚上吃兩片，再搭配你拜拜剩下的一包餅乾，其實不太會餓到」。