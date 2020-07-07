天氣越來越熱，該如何省電、消暑，一直是許多人討論的問題，而住在哪一層樓，溫度也會有所不同。日前一名網友提到，透天厝的頂樓每到晚上，不會像樓下其他層樓，隨著太陽下山而降溫，反而還是一樣悶熱，讓他困惑的詢問該如何是好。

一名網友在PTT提到，透天厝頂樓早上因照射到太陽光，所以比底下較少被照到的樓層相比，氣溫會顯得比較高，但到了晚上後，頂樓就算已將室內窗戶全打開，但還是非常的悶熱，而且與下一樓層的溫度差到10度以上，讓他好奇為何會有如此大的差異。釣出不少苦主透露「我家也是，晚上睡一半被熱起來，記得至少有三十度」、「光是西曬就會讓你受不了，更何況是西曬＋頂樓，我房間西曬每次晚上進去都被熱衝擊」。

還有人解釋「水泥散熱慢啊！」、「比熱高的關係，所以早上到下午這段時間，其實水泥建築室內溫度上升不快，但下午之後就可怕了，水泥會慢慢釋放出早上到下午儲存的熱，所以就算太陽下山後室內還是一直悶到半夜」，也有人提供降溫方法「混凝土很難散熱，最簡單且合法的解法是蓋太陽能」、「水泥難散熱，不然就傍晚去頂樓灑水」、「我們家透天頂樓裝紗門之後，都開著差超多，還有大推太陽能，省電又隔熱」、「我家附近的老透天是在上面舖土種草」。

最多人推薦塗隔熱漆「白天吸的熱都存到裡面了啊！你頂樓要上防水漆隔熱」、「把頂樓地板徹底洗乾淨，包含女兒牆，都塗上白色防水隔熱漆，大概可以降2-3度，順便防水，我家就是這樣搞，缺點是到頂樓曬個衣服必須戴墨鏡，實在是太亮，另外大概每3年要重新上漆」、「樓頂地板做防水漆，我爸之前自己做了三層改善很多」、「我以前有在頂樓晒衣場塗隔熱漆，非常有效，但是大概只能撐兩年，所以CP值不高」。