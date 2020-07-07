機車雖然不能遮風擋雨，但是自由好行動又方便停車，還是成為台灣不少人慣用的代步工具。一名女網友日前在停紅綠燈的時候，意外發現前方的男騎士後座乘客竟然是一隻「猴子」，讓她瞬間傻眼直呼「好荒謬！」

一名女網友在臉書社團「新·路上觀察學院」發文，表示日前騎乘機車上路，停紅綠燈的時候突然覺得前方男騎士哪裡怪怪的，仔細一看才發現他後座的乘客竟然是一隻「小猴子」！從原PO附上的照片可以看到，該隻猴子穿著橫條紋的小褲子，雙手還緊緊的抱住前方男騎士，畫面看起來十分神奇，讓原PO不禁直呼「今天路上看到的風景有點荒謬但我在想荒謬的點該是猴子？猴子坐後座？猴子穿內褲坐後座？還是猴子沒帶安全帽？大家覺得呢⋯⋯」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「阿拉丁應該要坐魔毯ㄅ」、「Dora養的猴子叫Boots這隻應該是Pants吧」、「還是他剛從山上下來，沒發現背後載了一隻猴子」、「坐前面不會比較好嗎？穿褲子可能是怕椅墊太燙」、「之前在得來速上班，還遇到副駕是猴子，跟我揮手打招呼」、「他只是不喜歡待在寶貝球裡」、「星期一 猴子穿新衣」、「拍攝者不救？」、「這張圖資訊量好大」。但也有網友指出，台灣禁止民眾飼養猴子，該名騎士恐觸法「方便的話檢舉政府動保單位，野生動物不能豢養」、「飼養猴子是違法的，是傷害生態的行為」、「台灣不能養猴子的，找動保單位」。