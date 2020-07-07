情侶若是起爭執，有些人會選擇冷靜一下，待情緒穩定後再進行理性對談，但還有什麼方法，可以讓吵架的兩人秒和好？美國維吉尼亞州一名女子，日前與男友大吵一架，兩人便決定開車外出冷靜，期間購買了一張刮刮樂，沒想到竟刮中百萬，讓吵架的兩人秒和好。

綜合外媒報導，來自洛亞諾克(Roanoke)的克里爾（Chyanne Creel），上週四(2日)與男友約書亞(Joshua)發生爭執，兩人吵得面紅耳赤、互不相讓，因此決定開車兜風冷靜一下，期間開到文頓（Vinton）一間加油站加油，克里爾順便在商店Nishi Food Mart買了飲料及刮刮樂Lucky 7s Tripler。

克里爾便在車內刮開刮刮樂，發現中了177,777美元(約新台幣522萬)，情侶倆瞬間忘記他們還在吵架，也決定不兜風了，立即掉頭開往彩券公司領獎金，克里爾表示「這感覺好不真實啊！」，而彩券公司員工笑著說，刮中獎金是讓爭吵結束的最佳方法。