炎炎夏日，不少人為了穿上合身又清涼的服裝開始努力健身。一名辣媽靠著運動和飲食控制練就一身魔鬼身材，她也特別開設了YouTube頻道傳授自己保養秘方，日前她特地教大家製作一道「減醣版」的月亮蝦餅，但火辣的穿著和翹臀讓網友瞬間全失焦。

YouTube頻道「A力地方媽媽」日前上傳一部月亮蝦餅教學。(影片來源/YouTube/A力地方媽媽/如遭刪除請見諒)

辣媽Ellie是一名40歲的家庭主婦，結婚生子之後日漸身材走樣，後來靠著飲食控制和努力健身，成功練出凹凸有致的完美曲線。她也開設粉專和YouTube頻道「A力地方媽媽」分享自己運動和健康料理的做法。日前她上傳一部影片教大家用原型食物製作出減醣版的月亮蝦餅，不但細心講解製作步驟，也一併向粉絲傳遞健康的飲食觀念。但從影片中可以看到，Ellie身穿一件幾乎短如內褲的白色熱褲，露出渾圓又翹挺的蜜桃屁股蛋，超火辣的身材和犯規的拍攝角度讓人越看越害羞。

在 Instagram 查看這則貼文 地方媽媽A力（@local_mom_ellie）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 1 日 上午 5:19 張貼

影片曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「這屁股看起來好好吃，我是說餅好好吃」、「這個攝影師很會，知道拍什麼才是重點」、「整段影片重點不在蝦餅 在2顆又大又圓的月亮啊～」、「我告訴我老婆我要減肥所以看你的影片。」、「這影片很難靜下心來看啊…」、「真的臀形很美，但是在介紹做菜的原意及講解知識內容簡單又有道理，水準很高」、「我只看到很美的下弦月」、「到底怎麼專心學料理」、「地方媽媽超讚，這麼優質的頻道我怎麼現在才看到」。