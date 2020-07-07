數學是不少人學生時期的惡夢，複雜的公式和習題讓人看了頭昏眼花。一名數學從小就不好的網友就忍不住好奇發問，想知道數學不好會對生活造成什麼影響嗎？文章掀起熱烈的討論，有網友也揭露殘酷的事實。

一名網友在PTT的WomenTalk板以標題「數學不好對生活的影響？」發文，表示自己從國中開始數學成績一落千丈，高中3年更是6個學期從沒及格過，還好大學念了文科，不然如果要考微積分可能6年都畢不了業。而自從出社會之後，因為跟數學更不熟「生活上唯一的困擾大概是不會找錢，像買東西的時候不會多給店員錢湊整數找零，或是跟朋友出去吃飯時沒辦法幫忙先把錢找開」身邊的朋友也因此覺得很傻眼，讓她忍不住無奈直呼「感覺對大家來說很基本，但我就是做不太到不知道數學差的大家生活上有遇過什麼困擾呢？」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言表示「小妹數學普普，但偶爾也會算錯找零啊，我離了工程計算機就跟87一樣」、「找錢跟數學沒什麼關係」、「用手機計算機就好啦」、「數學不好沒關係，算數不好比較可憐」、「算數跟數學不太一樣欸，數學關係到你整個邏輯能力、思考活躍的程度」。但也有網友指出數學其實對職涯發展有重要的影響「在日本找不到工作，日本找工作前要考SPI試驗，裡面有數學、三角函數、log速度速率、機率等」、「就職業選擇少很多很不方便」、「沒有，但很多賺錢的專業都需要數學」、「工作不好找」。