入贅是指男子如同女子出嫁，在父系社會的台灣較少見，而在有些人觀念中，甚至認為男性入贅進女方家會被看輕。日本一名23歲人夫，高中時女友意外懷孕，兩人便決定將孩子生下來，而他在岳父的允許下入贅，還繼承對方的餐廳。

23歲人夫佐藤榮周與24歲妻子里奈子，育有2個孩子，分別是3歲及8個月大，兩人可說是非常年輕的父母，榮周高三時在朋友的介紹下，認識大一的里奈子，兩人交往2年後，大三的里奈子意外懷孕，她憶述「當時我們根本沒考慮墮胎」，兩人課業都還未完成就決定結婚，甚至當小爸媽。

榮周提到，當初要見父母時最緊張，因為自己一無所有，完全不知道該如何向岳父提親，沒想到岳父並未責備他，直接討論未來的規劃，便決定讓他入贅，並繼承岳父在赤坂經營25年的日式料理餐廳店，儘管榮周非常茫然，但面對岳父提出的條件，便決定聽從對方的安排，岳父才同意兩人婚事。

當時岳父想再開一間拉麵店，並交給女婿經營，榮周憶述，起初他什麼都不懂，至岳父的店裡當學徒，一切從最簡單的切蔥開始，對於岳父非常感激，婚後不僅努力照顧妻兒，也抱著想將店鋪擴大的理想，沒想到拉麵店經營得相當出色，在網路上的評價，甚至比岳父原先經營的店還高，讓岳父感到非常欣慰。

而榮周結婚後，便與妻兒、岳父母住在一間三層樓房，生活過得相當富裕，而他不只經營拉麵店還自學外匯，每天工作完後，花4至5小時讀書，僅花一個月的時間，就將5萬日元(約新台幣1.3萬)變成1千萬日元(約新台幣273萬元)，榮周也表示，希望能將拉麵店越做越大，讓他的兒子能為他感到驕傲，也不讓妻子里奈子失望。