上天真的會眷顧好人！一名網友分享，他有一名善良孝順的朋友日前去拜土地公，結果半路遇到一名「矮矮的老阿公」要拿紅包給他，婉拒後到土地公廟才發現，剛剛的老阿公就是土地公本尊！隔天也幸運中了25萬元！

一名網友在臉書社團「靈異公社」發文，表示他有一名工人朋友住在鄉下，個性單純善良又孝順，媽媽年紀大了常常要看醫生，他還將所有積蓄拿去買了一台車方便代步，雖然做工薪水不低，但醫藥費長期下來也是一筆可觀的數字，讓他有點吃不消，他便經常到一間從小拜了20年的土地公廟求財。

一天在前往廟裡的路上，他突然看到一個「矮矮的老阿公」跟他揮手，並拿了個紅包給他說「啊你不是要拿...」。憨直的友人立刻拒絕表示「我不拿別人的錢，你硬要給我，我丟掉給你看～」阿公變笑笑地回說「好好好，給你你不拿，我寄給你。」等到朋友抵達土地公廟之後，抬頭一看才發現剛剛的阿公「那笑容和謎謎眼～完全就是土地公」沒想到隔天下班玩網路博弈還真的中了25萬多，讓原PO聽了也超傻眼。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「看完起雞皮疙瘩」、「孝順，是神明很看重的品德」、「土地公好可愛」、「土地公也曾幫助我好多次」、「夢到土地公爺爺真的是好事，我幾乎每一年都會夢到一次，但都是正財；今年還沒來託夢給我QQ」。但也有人質疑這個故事的真實性「沒錢還玩博弈？土地公會給偏財嗎？」、「有拿到錢嗎？我朋友也是在玩那種，結果自己賺拿不到（對方跑路了）自己賠債主馬上追到家裡（媽媽幫忙還60幾萬元）所以這件事真實性？？？？何況土地公正神耶…」、「業配博弈？」、「網路博弈一堆輸到跑路…別害人了」。