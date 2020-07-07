台中東區南天宮關帝廟於7/11(六)、7/12(日) 連續二天，盛大舉行「2020庚子年台中南天宮關聖帝君祈福佈施公益活動」，預定發放五萬斤白米佈施給全國弱勢家庭、中低收入戶、獨居老人、雙老家庭、邊緣戶等。預計依遶境路線進行定點發放台中區域「東區→北區→太平→大里→霧峰」。現場特別安排五福神將跳開場舞（關公、周倉、關平、財神、文財神），以及受惠學校校長、全成社會福利基金會等親臨現場致贈感謝狀，攜手做公益啟動白米佈施儀式象徵公益活動即將開跑，現場熱鬧滾滾。將開放全國弱勢家庭（個人）於網路官方紛絲團報名登記，請提前與南天宮出示証明申請登記，統一到台中東區南天宮景福園領取，額滿為止。誠摯邀請曾受過關聖帝君幫助的信眾、企業功德主、任何想參與佈施功德信眾共同參與，佈施功德。

現場更邀請各大民意代表，東區區長陳佩玉、太平區區長許貴芳、市議員林碧秀、市議員李麗華、羅廷瑋議員、鄭功進議員、東峰國中校長羅國俊、力行國小校長廖子成、進德國小校長梁丁財、成功國小校長曾聘姸、四維國小校長黃圓媛、力行國小校長廖子成、大智國小校長鄭麗娟、東區12位里長、干城里長張碧芝、十甲里長林昑照、新庄里長洪宗毅、東橋里長何冠瑋、振興里長劉作文、泉源里長羅文甫、東南里長王瑞發、合作里長曾建成、東勢里長張財良、富仁里長施文海、南區10位里長、太平10位里長等，到場一起做公益。

7/11(六)第一天早上09：00將從台中南天宮起駕出發，經循古禮舉行獻敬禮儀，分別有祈安、上轎、起駕、 祝壽、回駕、安座等主要典禮。開場表演以南天宮神娃團、國樂團等依序廟前排陣表演。第一天發放白米位置第一站：北區尾張仔福德廟、第二站：太平中連百貨廣場、第三站：太平南天明聖宮。抬轎移師至戶外發放白米，法師現場祈福加持供信眾鑽轎腳，讓更多信眾欣賞風采、頂禮膜拜。7/12(日)第二天早上09：00將從從太平南天明聖宮準備起駕，第一站：神轎停駕於大里振坤宮休息、第二站:林碧秀議員服務處發送白米、第三站：神轎停駕於大里瑞和宮休息、第四站:大里合歡福德宮發送白米、第五站：神轎停駕於大里九龍港式餐飲接駕、第六站台中南天宮回駕並發送白米。

台中南天宮與在地太平農會合作，舉行祈福佈施公益活動，佈施白米給真正需要幫助的弱勢家庭。希望透過這有意義的繞境祈福活動喚起最內心的聲音，讓民眾懂得珍惜、知足、施比受更有意義，並藉由施的幫助，學會給予愛的正能量，幫助到真正需要幫助的人。

台中市東區自由路三段309號，04 2211 1281。