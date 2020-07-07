不少國外的地名、名字音譯成中文後，搭配上中文字本身的意思，聽起來更添另類的美感。有網友就好奇再PTT發問，想知道大家「有覺得哪些地名翻譯的好聽嗎？」文章掀起熱議，有網友更指出台灣某地有仙氣。

有網友在PTT的WomenTalk板以標題「覺得翻譯很好聽的地名」發文，表示他覺得國外有些地名的翻譯很好聽，像是瑞士的琉森、蘇黎世或是德國的格拉蘇蒂，讓他不禁好奇詢問「大家有覺得哪些地名翻譯的好聽嗎？」

文章掀起熱議，網友們紛紛踴躍留言「蒙地卡羅」、「翡冷翠（Firenze）」、「羅森堡，布拉格，布達佩斯」、「布宜諾斯艾利斯感覺像宮崎駿故事裡的主角。」、「Turino 都靈」、「楓丹白露」、「漢堡 一聽就好吃！」其中，有不少人指出台灣有很多地名也非常好聽，像是「諸羅山、那瑪夏」、「高雄夢裡村濱湖路」、「雲林，一直覺得這個地名很有意境，感覺很有仙氣」。