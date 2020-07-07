天氣越來越熱，睡覺時一定要開冷氣，才能睡得安穩，但假若冷氣越吹越熱，恐怕會讓人很崩潰。有一名人夫提到，最近剛洗好冷氣，豈料睡覺時開到18度，但妻子仍抱怨不冷，他拿起遙控器一看後傻眼，也釣出不少苦主分享類似經歷。

一名人夫在《爆怨公社》表示，前不久才剛洗好冷氣，但凌晨睡覺時，妻子卻抱怨冷氣不涼，更指是丈夫清洗方法不對，可能把冷氣用壞了，「切到18度壓縮機都還不會啟動，什麼爛冷氣，你不是專家」，因此人夫便起床查看，發現遙控器被切到「送風」，讓他當場傻眼。

不少人也分享冷氣按錯鍵的經歷「我女兒常給我亂按到暖氣，越吹越熱」、「送風小事，我跟我朋友被除濕了一週，才發現開到除濕，難怪臉很乾」、「還好吧！至少省電，早上上班老公叫我關冷氣，下班回到家冷氣還是開著，涼爽吧！」、「我想到我好幾次定時關冷氣以後，熱到醒來開冷氣，迷迷糊糊一直感覺越來越熱，吹了一兩個小時冷氣都不涼，氣死了爬起來看，結果我開到暖氣」。

還有人曝客戶的案例「不怕。我客人還有冬天把冷氣總電源開關關掉，夏天要吹的時候打不開，打電話來罵我，說怎麼剛裝的冷氣馬上壞掉打不開的」、「之前早上一到公司，同事就說電腦壞了，無法開機，我蹲下一看插頭沒有插上，整個白眼翻到後腦」、「我上個月幫客戶裝冷氣，這幾天打來一直罵說都不冷，去到現場遙控轉30度？」。