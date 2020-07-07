「水饅頭」是日本著名的甜點之一，有別於我們認知中的饅頭，水饅頭是以葛粉或是太白粉作為外皮的材料，再在裡面包上紅豆沙，經過冰鎮以後即可食用，是一道相當消暑的美味甜點。最近，日本一名網友也嘗試親手製作水饅頭，不過最終的成品的賣相卻一個比一個還要更驚人，讓其他人看到後也都非常傻眼，直呼：「超噁心！」。

這名網友「@sivaprod」日前在推特中分享了自己製作的水饅頭的照片，他透露自己先用洋菜做出了具有透明感的外皮，隨後靈機一動，想說利用針筒是否可以把紅豆沙給注射進去變成內餡，希望可以做出像外面市售一樣的水饅頭，沒想到針筒根本無法控制紅豆沙的形狀與方向，在透明的水饅頭中變成了一個奇怪的形狀，讓他非常傻眼。

不過，這並沒有澆滅推主的熱情，他又嘗試製作了好幾個水饅頭，但做出來的成品卻是一個比一個還要更加詭異，除了有「大腦」還有「未出生胎兒」的形狀，讓不少網友看到後也都嚇傻了，驚呼噁心，「看了就沒有胃口…」、「看起來就像是失敗的生物實驗作品」、「紅豆的孩子就是這樣長大的，之後它就會從水饅頭裡孵化出來」。