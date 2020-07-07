很多女性對於婚禮都抱持著一種憧憬，並且希望自己可以成為婚禮上最美的焦點，因此大多數賓客都會盡量避免穿太過鮮豔，或設計較為浮誇的衣服，不過偶爾還是會有一些不太懂這些眉角的人出現。最近，一名女性穿著鮮紅色的透視蕾絲洋裝出席婚禮的照片在網路上引起熱議，大多數人對於她的打扮都非常傻眼，認為這樣做並不禮貌。

Wedding guest slammed for stealing attention from the bride in a ‘too hot’ red lacy dresshttps://t.co/wjWsBCklZs — The Sun (@TheSun) July 7, 2020

根據外媒報導，這名女子的照片被分享到論壇《Reddit》中，可以看見她身穿一件大紅色的蕾絲洋裝，胸前、腹部以及裙子都是透視設計，緊身的款式更是凸顯她的好身材，PO主看見後也覺得女子相當火辣，不過同時也透露這名女子參加的是一場婚禮，作為賓客這麼穿似乎並不合適，更抨擊這樣很可能會奪走真正的女主角－新娘的風采。

此文曝光之後便引起網友們熱議，大多數的人都抱持著和PO主相同的意見，紛紛留言：「這是一件很漂亮的洋裝，但不適合穿來參加婚禮」、「我以為在婚禮上是不能穿紅色的」、「我覺得什麼都不穿都比穿得比新娘更吸引人來得有禮貌」、「衣服很華麗，她看起來也很美，只是穿來參加婚禮不太好」；不過還是有人認為女子並沒有做錯什麼，「這取決於她和朋友、家人之間的氛圍吧，如果穿這樣來參加我的婚禮完全沒有問題」、「我不明白這到底有什麼大問題？」。