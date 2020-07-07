諸葛亮是中國歷史上忠臣與智者的象徵人物，每個略懂歷史的人大部分都會聽過他的名字以及各種精彩事蹟，像是「空城計」以及「草船借箭」等等，但你知道嗎？其實這幾個事件都只是元末明初的通俗小說家羅貫中筆下所撰寫出來的故事，真正想出這些計謀的其實另有其人！

在《三國演義》當中寫道，赤壁之戰期間，周瑜因諸葛亮出色的才華與智慧而備感威脅，於是故意出招，命他要在三天內造出十萬支箭，來填補盟軍缺少的弓箭，隨後諸葛亮心生妙計，在魯肅的幫助之下以及利用曹操多疑的個性，僅出動了幾十艘草船就成功「借」到了十萬餘支箭。而這個事件也透過《三國演義》成為了廣為人知的經典，多數人都對於諸葛亮的機智感到十分佩服。

但事實上，在正史《三國志》當中卻不是這麼記載的，首先小說內提到草船借箭是發生在建安十三年，而真正的歷史中則是發生在建安18年，當時曹操與孫權對壘濡須口，第一次交戰曹軍大敗，於是堅守不出；某天孫權趁著水面有薄霧，乘船闖入了曹軍陣地並觀察其部屬，曹操發現之後便命部下拉箭亂射，船的一側因插滿了箭失重險翻覆，孫權便下令調轉船身，直到整艘船趨於平衡才終於返航。