說到最性感的DJ，大部分人第一個反應就會先想起南韓的DJ Soda，不過最近來自泰國的DJ Mika（Niparat Konyai）也憑藉著火辣的身材和大膽的作風而在網路上爆紅，她時常於自己的社群平台上分享各種性感辣照，因此受到許多粉絲的喜愛，至今她的IG帳號已有將近180萬人追蹤。

DJ Mika前陣子以「真理褲新穿法」成功引起話題，她將真理褲的褲擺向上捲起，露出渾圓的蜜桃臀下緣，上半身穿著的白色長袖緊身T恤也同樣被捲到腰的上方，而且DJ Mika本人似乎剛淋完水，全身都溼答答的，讓她的衣服呈現半透明的模樣，雖然她背對著鏡頭，但仍舊展現出了十足的火辣氛圍。

本月2日時，DJ Mika於IG分享了自己到公園出遊的照片，從畫面中可以看到，她穿著膚色的短版緊身上衣，下半身則穿了一件淺藍色的牛仔長褲，不過這件褲子卻暗藏小心機，在大腿後方竟設計了一個大破洞，直接露出了她半截白嫩的大腿，此外她傲人且堅挺的上圍也成為了照片中的另一個亮點，讓許多人看到都感到血脈賁張。