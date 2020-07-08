那些我們在國際上的朋友，你認識幾個？

除了在地圖上、新聞上看到，

他，一個熱情又勇敢的青年，

決定背起行囊，實際造訪。

想一探異國精采多元的文化，

想一窺遠方好友的神祕樣貌，

讓作者融融用387天+1顆熱血的心，

帶你繞著地球跑。

【精彩書摘】

聖露西亞——陽光、沙灘、風情萬里的度假勝地

提到加勒比海，許多人第一個念頭就是海盜，但實地到訪這裡，卻是農產豐富、海景美麗的浪漫島國……

塗抹雙色火山泥的特殊體驗

台灣最美麗的風景是人，這句話也可以適用於聖露西亞，因為我在這邊遇到了一位超級讚的沙發主，Roland。他是一位在賭場工作的廚師，本來是沒有要接待我的，但看到我的簡介和來聖露西亞的原因之後，他驚訝於竟然有人會來這裡當背包客，所以就讓我住進來了。

我的「房間」非常簡樸，廚房前的空地擺上一張床墊跟棉被，我在聖露西亞四天的家就完成啦，再搭配聖露西亞最有名的蘭姆酒，加勒比海的生活如此樸實且幸福。

「Roland，我可以摸一下你的頭髮嗎？我很好奇黑人的頭髮摸起來是什麼感覺！」

「好啊，你儘管摸！」

想必各位應該沒有摸過黑人短短卷卷的頭髮，但你一定摸過有種卷卷、硬硬的短毛地毯，黑人的頭髮摸起來就是那種感覺！相似度高達九成，還真完全出乎我的意料之外。

除此之外，我還分享了台灣時下最流行的音樂，用一首〈辣台妹〉，直接讓Roland變成粉絲，我想，這就是為什麼我那麼喜歡沙發衝浪的原因，除了交朋友之外，也可以讓更多人認識台灣。

除了很可愛的沙發主之外，聖露西亞可以玩的東西也比其他兩個地方多，最有名的就是大小筆筒山（Gros Piton ＼ Petit Piton），聖露西亞的世界文化遺產。

三百塊台幣隨便你泡的聖露西亞火山溫泉，火山泥無限抹。/四塊玉文創出版 提供

這裡是每個來到聖露西亞的遊客一定會去的地方，可以說是聖露西亞的101。Piton在法語當中是山頂的意思，在當地能買到的明信片，有九成以上都是以筆筒山為背景，就連啤酒都直接以Piton 命名，由此可見這兩座山對聖露西亞有多重要，而且造型真的很「火山」，甚至還可以花半天直接攻頂，當然我沒有這樣做，畢竟我不是一個登山愛好者。

整個聖露西亞最漂亮、最好玩的地方就在南部，距離大小筆筒山不遠的地方，有個蘇弗里耶爾（Soufriere）小鎮，這裡是以前法國殖民時的首都，而其中最有名的就是火山溫泉。為什麼有名？因為這裡是世界少數可以直接開車進入的火山啊！直接開車到火山口，走路不用三分鐘就可以到，而且來這邊一定要記得穿泳褲，因為有火山就代表有硫磺、有硫磺就代表有溫泉，跟我們北投溫泉區的概念是一樣的。我來到這個Sulphur溫泉區的時候，感覺就跟來到北投行義路是一樣的，一旁七彩硫磺池的味道，就跟咱們的小油坑一樣，有過之而無不及，當時我一看到，立馬付了十塊美金的入場費，衣服脫了直接跳進溫泉內，水溫三十八度，剛剛好，絕對讓你通體舒暢。

重點是，這裡的火山溫泉，還可以搭配一黑一白的火山泥使用，要塗成整身白色或黑色都任君挑選，說起來好笑，當我正用心把自己塗白的時候，一位聖露西亞爸爸一巴掌抹了上來，在我胸前留下大大的掌印，正當我準備衝上前跟他理論的時候，看了看自己的胸前，也就這樣笑出來了，哈哈！

感想除了舒服還是舒服，抹上火山泥十五分鐘再沖洗過後，感覺就像剛敷完美白面膜，皮膚變得跟小嬰兒同樣嫩的觸感，難怪現場的遊客每個都抹得滿身都是，只能說來到聖露西亞的Sulphur溫泉，絕對不虛此行！

（內文摘自《這些國家，你一定沒去過：融融歷險記387天邦交國之旅》／四塊玉文創出版）

【作者簡介】

我是Ben，很多人都說我長得像祝釩剛，從小到大的夢想是成為一名外景節目主持人。

在印尼食人族部落與酋長共眠、在北韓與當地人打成一片、在俄羅斯感受世界盃足球的狂熱、在埃及剪頭髮卻被全身扒光剃光、還有前往台灣的十五個邦交國。

人生有很多種可能，讓你不再侷限於一方天地，讓你看得更豁達更寬容。

愈冷門的地方，我愈愛！

《這些國家，你一定沒去過：融融歷險記387天邦交國之旅》／四塊玉文創出版 提供

(以上內容摘自 《這些國家，你一定沒去過：融融歷險記387天邦交國之旅》/四塊玉文創)