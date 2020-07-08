你一定沒看過神似酷斯拉的綠鬣蜥、

能在火山口築巢的鸚鵡、惡名昭彰的「切蛋魚」……

讓我們跟著熱愛冒險的大男孩，

參加百萬天主教徒共襄盛舉的聖週大遊行，

爬上雙頭蛇神殿，俯瞰壯觀的提卡爾遺跡……

一起大開眼界，探索那些少有人知的風景事物！

【精彩書摘】

海地共和國——努力從大地震中修復的彩色國度

提到海地，很多人只想得到大地震，即便各國的資助幾乎到不了人民手上，海地人還是用樂觀積極的態度面對窮困生活，把每一天活成彩色的。

即便困苦，生活依然色彩鮮明

第二天早上起來，準備正式開始我的海地歷險記，先來品嘗海地咖啡跟不知道哪裡來的海地麵包。我是一個不喝咖啡的人，可能是因為年紀還沒到，所以不知道這種苦到不行的東西到底哪裡好喝，但喝一口海地咖啡，那味道說實在的還不錯、不會太強，對於一個咖啡新手來說是可以接受的；但那塊不知來歷的麵包，就沒那麼有趣了，咬起來跟石頭一模一樣，非常有嚼勁，現在回想起來還感受還很鮮明。

在海地的那幾天，沒有任何的行程和目的，首都太子港沒有什麼景點，但也就因為沒有景點要去，我可以好好認識海地，光走在毫無秩序的街上就是一個很刺激的體驗。

去過那麼多國家，海地是唯一一個讓我走在路上會獲得「大明星待遇」的地方。這是一種前所未有的感覺，什麼事情都沒做，就有人盯著你看，這就是我在海地的日常。

到過印度的人都說印度很髒，我也去過印度，但來到海地之後才發現，這裡有過之而無不及。雖然地上垃圾很多、塵土飛揚，但最有趣的是，這是一個充滿色彩的地方。整條街滿滿都是各式各樣不同畫風的畫，印象派、抽象派、野獸派，在這裡都找得到，唯一的共通點就是鮮豔。

雖然在海地的日子很苦、當地人民的生活很苦，但看到這些充滿力量、生氣的畫，就覺得海地真的很有意思。

花枝招展的Tap Tap，搭一次只要兩塊台幣。/四塊玉文創出版

在太子港的那幾天，不管走到哪裡都可以看到非常鮮豔的廂型車，實在很難忽略，它就是海地的公車（Tap Tap），沒有號碼、沒有路線圖、沒有統一顏色，你根本不知道這台五顏六色的「公車」，會把你帶到什麼樣的地方，但很奇怪的是海地人連問都不問，就可以精準地找到自己要搭的公車。

七彩公車的內部，其實就像泰國常見的那種雙條車，一進去，人都往兩邊坐，通常至少能擠十個人不成問題。

如果目的地到了想下車怎麼辦？拿起掛在前面的牙刷敲敲敲，車子就會慢慢的停下來了。什麼？牙刷？是的，反正能夠讓司機知道你要下車的東西都可以，筆、牙刷、湯匙……你都可以在七彩公車上面看到。

《這些國家，你一定沒去過：融融歷險記387天邦交國之旅》/四塊玉文創

【作者簡介】

我是Ben，很多人都說我長得像祝釩剛，從小到大的夢想是成為一名外景節目主持人。

在印尼食人族部落與酋長共眠、在北韓與當地人打成一片、在俄羅斯感受世界盃足球的狂熱、在埃及剪頭髮卻被全身扒光剃光、還有前往台灣的十五個邦交國。

人生有很多種可能，讓你不再侷限於一方天地，讓你看得更豁達更寬容。

愈冷門的地方，我愈愛！

(以上內容摘自 《這些國家，你一定沒去過：融融歷險記387天邦交國之旅》/四塊玉文創)