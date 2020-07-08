到銀行辦事時，總會看到親切的行員細心為民眾處理業務的身影。有網友就好奇想知道台北這麼多家銀行當中，哪一家的行員平均起來顏質最高，文章曝光後掀起熱議，不少網友全都不約而同推薦2家銀行的行員「超正！」

有網友在PTT八卦板以標題「認真問 台北哪間銀行行員最正」發文，表示因為前女友曾經擔任過上海商銀和玉山銀行的行員，他觀察後覺得玉山銀行的行員外型都頗為亮眼，這也讓他不禁好奇詢問板上鄉民「那在台北哪間行員最正？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「你每間都去看看阿 等你回報」、「郵局 (誤)」、「中國信託也不錯呀」、「內行都知道那裏是看行員、櫃台的，最正的都是外銀VIP戶的理專，一堆都是學歷棒、又正、能力強，準備當少奶奶的，只是能進去的客戶不多」其中，大多數的網友答案全都集中在台新和玉山2家銀行「玉山、台新 其他算惹」、「台新的制服真D讚！」、「台新 不服來辯」、「是不是一堆剛退伍的第一份工作都是要在玉山銀行開戶阿」、「玉山沒有之一」、「台新，那個腰身那個腿～」、「玉山看起來真的素質最高」。