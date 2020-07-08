不少人喜歡至夜市買燒烤，但夜市攤位租金高，因此價格也可能比其他非景點區來得貴。日前一名網友至新竹遊玩，期間在夜市購買炭烤當下酒菜，點了10樣串燒，但結帳後讓她當場傻眼，竟要價440元，讓她直呼「不會再去第二次了」，不少人也點出陷阱食材。

一名女網友在《爆怨公社》提到，日前與朋友至新竹遊玩，期間逛夜市時，買了9串炭烤，其中包括烤雞胸肉、四季豆、培根洋蔥、2串雞心等及一份烤魷魚，由於店家未貼出價目表，而她也沒事先詢問，結帳時才知一共440元，讓她瞬間傻眼，更補充「香菇30元、雞心35元、魷魚150元」。

不少人表示，新竹物價不比台北低，「在新竹一碗小碗的滷肉飯，都能賣到65元，加酸菜加顆滷蛋就65元、大碗75元，貢丸湯賣到45元我也是笑笑的」、「新竹物價就是這樣啊！比中部高、比台北高，只有房子比台北便宜，其他新竹不輸台北」，也有人認為份量太少「我上次跟我老公在五股買240元，吃到撐欸！這個量好傻眼」。

大多數人反應，價格偏貴但不至於太離譜，其中烤魷魚是陷阱食材，原本價格就不低，許多人在不知情下購買，結帳時往往會很吃驚，「炭烤的在魷魚本來就不便宜，時價都一隻都賣到150至200元左右，其他的炭烤烤串都25至40元左右，小貴一點」、「內臟類單價都稍微高一點，還有魷魚也不便宜，這樣440元，覺得還行！我一個人吃就差不多300元了」、「我們鄉下烤肉攤一支魷魚也是要120-150元」。

還有內行人透露，「我朋友家是魷魚批發，15公分批發是40元，我看你魷魚的量是15公分的，賣超過150元就是貴了」、「所以我很少吃烤肉，尤其是夜市的，這錢再貼一些就可以去燒肉吃到飽了，還比較划算」，建議民眾在夜市消費前，若發現店家未貼出價目表，最好主動詢問價格再購買，才不會造成類似狀況。