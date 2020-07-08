蔬菜分有毒無毒，假若誤食有毒菜葉，都可能因此喪命，千萬別輕忽或開玩笑。印度北方邦一戶人家，日前收到朋友送的蔬菜，對方告知這是葫蘆巴(fenugreek/methi)，便開心的拿回家炒菜煮給家人吃，沒想到一家人吃完秒被送往醫院，原來這並非葫蘆巴，而是「大麻葉」。

根據《印度時報》報導，北方邦卡瑙傑（Kannauj）一名菜販奇肖爾（Naval Kishore），上個月28日送了一包大麻葉，給鄰居普拉卡什(Om Prakash)的兒子尼特什(Nitesh)，開玩笑地說這是可作藥材的蔬菜葫蘆巴(Fenugreek)，由於包裝內容物看起來很像，因此尼特什也不疑有他便拿回家。

尼特什的姊姊便將大麻摻入土豆咖哩Aloo-Methi中，一家6口在不知情下誤食，豈料家人陸續出現不適，開始失去知覺，且感到頭暈目眩，趕緊送往醫院救治，所幸經治療後已無大礙，警方也找到送大麻的奇肖爾，他表示自己只是想開個玩笑，並沒有惡意，目前警方已扣查還未吃完的大麻，待進一步詳細追查。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!