外面酥脆，裡面鮮嫩多汁的炸雞風靡全球，是令人難以抗拒的美食，每個國家都有各自代表的口味和搭配的醬料。對此，有網友就好奇在PTT發問，想知道「炸雞哪個部位最好吃？」文章掀起熱烈討論，沒想到網友的答案竟然不是預想中的「雞腿」，反而一面倒選擇另外一個部位。

一名網友在PTT八卦板以標題「吃炸雞哪個部位最好吃」發文，表示去速食店吃炸雞，不外乎就是吃到雞胸、雞翅、腿排、雞腿這些部位，他個人的喜好排序是「腿排、雞胸、雞腿、雞翅」並解釋原因是「腿排第一應該沒人有意見，雞胸雖然比較柴，但咬下去通通都是肉，吃起來還蠻爽的。雞腿雖然好吃又多汁，但肉沒那麼多吃起來不過癮，所以只能排第三。雞翅只有黑人才愛吃吧？」文末更好奇其他鄉民的意見「大家覺得呢？」

文章曝光後掀起熱議，沒想到網友答案竟然全都一面倒選擇雞翅「翅膀」、「雞翅肉質最好」、「翅膀的肉最好吃」、「翅膀啊肉多又不柴」。