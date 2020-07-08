台灣交通便利，有捷運、高鐵、台鐵等，每到連假返家潮，火車票基本上都會銷售一空，由於相較於客運，坐起來較舒適，與高鐵價格相比也比較便宜，因此也成為不少年輕旅客，出遊的交通首選。一名網友提到，日前至台中火車站，對於周遭環境相當失望，好奇台灣哪個火車站最有質感。

一名網友在ptt提到，最近至台中火車站，不僅發現車站附近有不少遊民，而且火車站內部設計也沒特色，讓他看了有些失望，希望可以去到讓人想駐足片刻的火車站，因此好奇詢問「台灣哪個火車站是質感最好？」。

台中舊火車站(圖/達志影像)

網友紛紛表示「東幹線滿多車站都頗不錯的」、「暖暖，唯一有主題曲的車站」、「高雄的三塊厝火車站是日式檜木風也美」、「中壢，有歷史感又有東南亞風情」、「宜蘭冬山火車站」、「枋山車站，外觀骨色骨箱」、「第一次去宜蘭火車站保證你會想拍個照」。

台東池上站(圖/達志影像)

在 Instagram 查看這則貼文 Chihfong Pan（@c.f_pan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 21 日 上午 7:24 張貼

不少人認為，舊火車站比新式美，「日式時期北投車站，現在在新北投可以逛，另推同時期的基隆、舊台中也很美，紅白相間」、「舊台中車站是古績，百年前的建築比新車站好看，舊台中車站跟新竹站是外觀最好看的兩個老車站」、「舊基隆火車站」，最多人推「台東池上站、花蓮站」，「池上站，還有放古典音樂」「池上，自然光灑進來很漂亮」、「花蓮站和新城站都算漂亮」。

花蓮火車站(圖/達志影像)