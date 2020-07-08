今年3月17日凌晨，正當全球開始籠罩在疫情的風暴中時，成功大學學生收到教務處簡訊「因應發生疑似病例，17日起勿到校上課」，網路上瞬間炸鍋，雖然最後證實該名學生並未進入校園，卻也讓各大學啟動應變，60人以上的課程一律採遠距教學。

緊接著，3月31日，台師大接連證實兩位住宿學生染病，緊急宣布4月6日起全校停課，一時間，全部師生立刻由線下轉到線上，連年逾七旬的老教授也得被迫數位化。

遠距從選配變標配

未來大學預想成真？

過去20年，遠距教學因為軟體工具、頻寬設備、數位能力等門檻因素，都僅屬課輔性質，校園中也只有少數熱情老師投入。但疫情逼得所有軟硬體都得到位，以往，眾人高不可攀的數位山頭，如今也非得登上梁山，讓遠距從選配變標配。

其實，今年開始實施的「108課綱」，亦是讓遠距變標配的一大推力。

108課綱的核心目標，是讓學生自主安排學習計畫，亦是將「自我探索」和「自選課程」提早到高中階段。

試想未來，一旦高中生的自主性與思辨能力提高，既有的大學課程安排及選課模式能否招架得住？屆時，準大學生心中的好大學，恐怕不是過去習以為常的鑑別標準了。

因此，2020年，可說是新冠肺炎擾亂世界秩序的一年，也是未來大學新秩序的起始年！

遠距教學╳108課綱，掀起學習新未來

歷任台北科技大學校長、教育部政次、教育部代理部長的現任北科大電機系講座教授姚立德表示，很多人以為遠距教學只是工具轉換，但對大學教育的最大衝擊是，每位老師的教學品質，隨著線上課程的點閱率，被赤裸裸評價，進而牽動各大學校際間的競爭生態。

姚立德更用「黑盒子被打開了」來形容。他指出，過去學校選課、開課、上課都是封閉的，課程的評價，只能口耳相傳，沒有具體數據佐證，而就算明知某老師教得不好，礙於選項有限，亦只能默默接受。

但想像一下未來，任何學生，甚至準大學生，都可以藉由線上教學，輕易得知、評鑑各校的師資陣容和口碑，也就是說，未來的大學，都從過去「挑選學生」的賣方市場，變成「被學生選」的買方市場了。

曾任國家發展研究院院長的中原大學策略長吳肇銘則進一步剖析，線上教學另一大顛覆點在於，以往課程礙於教室空間，有人數限制，如今，網路可以容納成千上萬學生一同觀課，且打破「時」與「空」的限制。如此一來，名師與非名師間，恐有兩極的人氣。

四大衝擊、15個改變

勾勒台灣高教新樣貌

也就是說，未來的大學，不但是校內同科系老師間的競爭，還得跟國內外同課程的教授間互比，競爭態勢將變得又深、又廣、又血腥。

對於未來，《遠見》在探詢國內外專家的見解，勾勒出四大衝擊、15個改變，描繪台灣高教未來的樣貌。

衝擊1〉老師教學和角色被迫重定位

未來的學生可以清楚且明確地鑑別出老師的教學品質，老師為了預防被學生「下架」，就被迫得使出渾身解數吸引學生。因此，「老師網紅化」將是未來的第一個改變。

姚立德笑說，國際知名的TED演說，之所以限時「18分鐘」，是因為這是評估過後，人最長的專注時間。但偏偏現行的大學課程，一堂就60分鐘，還不乏一次上三堂的。試想，一旦課程場域改成沒辦法實體互動的遠距模組，老師如何在螢幕上唱足180分鐘的獨角戲？

就算老師拒絕線上教課，只想待在實體課堂，也可能因為學生貪圖網路課程的方便性，最後被迫還是得回到線上。如此一來，幾乎沒有老師可以不花心思準備適合線上教學的道具、教材、講課節奏。於是，未來，大學教授的養成，除了學術涵養，「教學」的吸睛度恐怕是重中之重，亦即得「網紅化」。

「備課輕量化」，是第二項變化。台大電機系教授葉丙成分析，以往為讓多數學生都能聽懂上課內容，老師授課時，都得反覆講述。但倘若未來的學生可以自行在線上反覆觀看上課內容，那麼老師們可省去大量在教學的「重工」時間，如此一來，反而有更多時間可以進行研究和服務，讓老師效能最佳化。

另外，「選課集中化」，亦是高等教育可以觀察的改變。

既然線上課程闖越了學生人數的包袱，未來，一位網紅名師，就可以抵過十位素人教授，於是，系所的教師員額，甚至「生師比」是否仍是教學品質的王道？恐怕都會被重新討論。

「教學輔導化」也可能出現在未來的大學。

因為，既然未來「名師化」已成為必然的趨勢，「至於不是名師等級的老師，將會從現在的『教師』，轉變為『教練』，」吳肇銘說，未來，「名師」就打頭陣負責「傳道」「授業」；其他老師就成了幫學生「解惑」的「教練」。

衝擊2〉理論課程線上化，實務課程實體化

誠如台科大校長廖慶榮所言，由於許多需實體演練的學科，難以用遠距來授課，就像不可能光看影片就學會游泳，需要實作的課程，學生就必須來到現場、親自動手，但反之，知識記憶型的課程，因為在線上可以反覆觀看，反而是實體課程難以與線上課程競爭。

於是線上和線下課程的分流和競合，勢必成為未來大學另一個極需被盤點的內容。

其中，「虛實交錯上課」則是一項可能。

「文、法、商、社科、資訊是最可能被遠距取代的科系領域，」台師大校長吳正己說，相對的，工程、生科、體育、藝術等除了知識記憶外，還十分偏重現場互動、實作，到學校上課，成了必然的誘因，「未來的課堂，會呈現虛實交錯，創造最大效益」。

另外，「實體課程工作坊化」，亦值得注意。

既然學生會想到學校的目的，是為了能「實作」，吳肇銘預想，未來大學很多課程，恐怕會「工作坊」化。也就是學生先在線上上完理論課，回到校園，則是將理論，給實作、應用出來。讓師生藉由演練、互動，成為連接學用合一的最後一哩路。「到時，學校能否聘到企業業師、知名大師來開課，也就成為學校的新優勢所在！」

「大學打群架」則也將是一項重大發展。

畢竟一所學校無法滿足所有學生的課程需求，中山大學校長鄭英耀說，若校際間，藉由教學資源共享，讓學生可以跨校修課，才能發揮綜效，形成多贏，甚至進而成為一如常春藤體系的跨校系統，才足以和國際大校匹敵。「你可以把不同學校都想像成是一個主題遊樂設施，各自具有最吸引學生的特色，一旦多所學校組合起來，就變成最吸引人的迪士尼樂園了！」

不過，一旦如此，「硬體軍備競賽」就成了不可逆的變化了。

因為，為了遠距教學，學校頻寬要夠寬、伺服器要夠多、教室要變攝影棚；為了實作課程，實驗器材、體驗道具、創客中心都將是重點。但鄭英耀說，其實這個趨勢現在已經在發生，近年許多大學大幅改建圖書館，轉化為數位、影音、體驗與討論中心，就是為了接軌未來。

衝擊3〉課程並非校園不可，學制勢必顛覆

首先，「考試模式的顛覆」將成為必然。

以往把學生關在定點、用考卷檢核「知識背誦能力」的考試會被消滅，葉丙成說，當數位工具的課程隨堂考、工作坊的實作應用考、專題研究、校外競賽、小論文等學習履歷，開始變成學習成果認定的一環，多元能力檢證將會取代傳統考試。

同時「學期限制會被打破」。

姚立德表示，當學生可以遠距修課，那每位學生依能力，決定課程的修習時程，以及組合課程內容，所以，學期的長度，就未必要制式化，寒暑假也不再需要、大學更不再局限四年，就連修課的年紀，也會被顛覆。「未來隨著少子化，大學很可能變成社會職場人重新進修的重要場域，終身學習的重要平台」。

值得注意的是，未來還會發生「遠距國外、實務國內的雙聯學位興起」。

吳肇銘指出，既然未來課程已「去距離」化了，是否會出現國內外大學合作開課的狀況。例如學生在台灣，但大一大二先修習國外大學的遠距課程學理論，大三大四再於國內大學上實作課，最後取得國內外兩者學位，「這種擴展現行2+2國際學分學程的新學程，或許會開始出現。」

正因為如此，「留學定義被顛覆」。

「留學無法取代，但可以更有效率，」淡江大學校長葛煥昭分享，海外留學的一大目的，是親自體驗當地的環境、文化與生活，但如果先在台灣採用遠距上完基礎課，再到海外大學體驗當地環境，「這是否也可能成為另一種更有效率的留學新模式？」

衝擊4〉「畢業文憑」將被「學習履歷」取代

目前的文憑，之所以由學校認證，是因為學生的學習幾乎都發生在校園內，只好讓學校品牌背書，但未來學生的學習歷程可能是跨校、跨國的，因此，學歷履歷恐怕更能證明學生的學習能力。

所以，「學歷開始模糊化」了。

畢竟在跨校、跨國修課的狀況下，學生的文憑該由誰來給？銘傳大學校長沈佩蒂表示，未來「文憑價值」可能會下降，而「能力證明」則會上升，因為企業看重的不再是「學生畢業學校的名字」，更重視學生到底修過哪些課程的「學習履歷」。「所以，學校能不能提供學生好的課程選擇，也就成為未來大學的關鍵優勢」。

進一步來說，「遠距教學認證將出現」。

近期美國發生數起學生告大學的案子，起因於學生認為繳了高學費，卻因為疫情只能遠距上課，品質不符期待。因此，現行的管院AACSB認證、工程IEET認證，未來很可能會出現「遠距教學課程品質的第三方認證機構」，一所學校的遠距課程如果沒有獲得國際專業機構認證，那學生就算修完，很可能國外學校或企業也會不承認。國際知名「無校園大學」密涅瓦大學（Minerva School）亞洲區總裁Kenn Ross說：「如果教學品質需要認證，是否是國內的大學足以擔任的角色？亦或許，這將是台灣高教進軍世界的一個機會點！」

「學生為課程選擇負責」則是最後一個趨勢。吳肇銘分析，既然未來是「學習履歷」當道。學生就必須開始動腦思考「自主學習」「目的性學習」，學生必須為自己選課負責，不然就算國立頂大畢業，修的都是灌水課程，恐怕也難以被企業埋單！

總之，由於未來大學的主導權由校方轉到學生，姚立德說，未來每間學校都將被迫認真思考「建立差異化」，同時，也可能將從以往「什麼科系都有的綜合型大學」持續轉型為「在特定領域獨具優勢的特色型大學」。

【本文摘自遠見雜誌7月號】